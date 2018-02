Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | quando iniziano? Il programma e le date

oasport

: RT @LezPopMag: Alle #Olimpiadi invernali i tre ori dell'Italia vengono tutti da donne. Sul fronte paralimpico invece solo uomini tra i conv… - lcpnn : RT @LezPopMag: Alle #Olimpiadi invernali i tre ori dell'Italia vengono tutti da donne. Sul fronte paralimpico invece solo uomini tra i conv… - misscharmy : @_yuzuvier_ @ce_chiara @zizionice @msKOSTNER @Tsubychan1984 @EnzoMartinelli @OA_Sport @azzurridigloria @Coninews… - djmarpin : Giochi paralimpici Invernali 2018: calendario, date e atleti italiani -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Ledisi svolgeranno dal 9 al 18 marzo. Dieci giorni di gare appassionanti, avvincenti ed emozionanti con tanti Campioni provenienti da tutto il mondo che si fronteggeranno per conquistare le ambite medaglie a cinque cerchi. Tanti eroi della vita quotidiana, esempi per tutti pronti a risplendere sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud. Gli sportivi diversamente abili si cimenteranno in sei sport e si contenderanno ben 80 titoli. Tante Nazioni partecipanti tra cui anche l’Italia, presente soltanto con un contingente di 26 atleti ma che spera di conquistare un paio di medaglie: l’obiettivo è cancellare il pesante zero di Sochi 2014. Lediscatteranno venerdì 9 marzo con la Cerimonia d’Apertura, poi il via alle gare: tutti i giorni ci sarà spazio per una cospicua distribuzione di titoli ...