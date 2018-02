Paralimpiadi - azzurri in 4 discipline : Insieme alla Federazione italiana sport del ghiaccio e alla Federazione italiana sport invernali paralimpici abbiamo creato un gruppo unito e motivato. Vogliamo onorare al massimo il nostro Paese".

Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – I convocati dell’Italia : 26 azzurri a caccia di medaglie. Presenti in 4 sport : Saranno 26 gli azzurri che comporranno la delegazione dell’Italia alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 in programma dal 9 al 18 marzo. Saremo Presenti in quattro discipline (para ice hockey, snowboard, sci alpino e sci nordico). Il nostro portabandiera sarà Florian Planker, 41enne alla sua sesta partecipazione alla rassegna a cinque cerchi. Potremo contare sulla squadra di hockey composta da ben 17 atleti. Avremo poi quattro ...