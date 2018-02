Palestra in casa | 8 modi per tenersi in forma da soli

vanityfair

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Italiani sportivi o sedentari? I numeri non ci aiutano poi molto: secondo un’indagine dello scorso autunno firmata dalla Federazione italiana aerobica e fitness le iscrizioni a circoli sportivi e palestre sarebbero in calo del 40%. Anche se è molto complicato maneggiare numeri certi in questo settore, un autentico ginepraio. Alcune indicazioni parlano di circa 6 milioni di iscritti, un calcolo approssimativo ottenuto moltiplicando il numero delle palestre (circa 8mila) con la media degli iscritti, che vanno da 150 a 3mila. Senza contare le fluttuazioni legate a certi periodi dell’anno, come settembre o gennaio, dove le motivazioni sembrano moltiplicarsi. Sembrano. LEGGI ANCHE12per bruciare calorie senza andare inIn ogni caso, iscriversi inpuò non essere la soluzione ideale per tutti. O almeno, non l’unico percorso per fare movimento ein. Ci si ...