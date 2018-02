Palermo : raid nella scuola De Gasperi - rubati quindici computer : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) – Nuovo raid nella scuola ‘De Gasperi’ di Palermo dove ignoti sono entrati, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, e hanno portato via almeno quindici computer portatili. I malviventi hanno anche svaligiato le macchinette del caffè dell’istituto. Da giovedì notte non funziona l’allarme perché in un altro raid, probabilmente gli stessi ladri, hanno distrutto l’impianto ...