Palermo | raid nella scuola De Gasperi | rubati quindici computer

meteoweb.eu

: #Palermo, rivendicato il raid contro il dirigente di Forza Nuova, Massimo #Ursino. In sei lo hanno picchiato, provo… - Agenzia_Ansa : #Palermo, rivendicato il raid contro il dirigente di Forza Nuova, Massimo #Ursino. In sei lo hanno picchiato, provo… - rep_palermo : Palermo, raid alla scuola De Gasperi: rubati pc e lavagne elettroniche - geniodipalermo : Palermo, raid alla scuola De Gasperi: rubati pc e lavagne elettroniche -

(Di lunedì 26 febbraio 2018), 26 feb. (AdnKronos) – Nuovo‘De’ didove ignoti sono entrati, probabilmentenotte tra sabato e domenica, e hanno portato via almenoportatili. I malviventi hanno anche svaligiato le macchinette del caffè dell’istituto. Da giovedì notte non funziona l’allarme perché in un altro, probabilmente gli stessi ladri, hanno distrutto l’impianto che non era stato ancora riparato. Indaga la Polizia. L'articoloDesembra essere il primo su Meteo Web.