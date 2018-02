Palermo | donna investita da un tram | è in gravi condizioni

Donna investita da tram a Palermo : Una palermitana di 59 anni stamattina è stata investita da un tram in via Padre Pino Puglisi a Palermo. E' ricoverata in prognosi riservata.

“Signora prenda questo - starà subito bene”. Torna a casa e muore. Tragedia a Palermo per una donna di 52 anni. Si era sentita poco bene e il nipote l’aveva portata in ospedale - ma l’epilogo è stato terribile : Sono ancora da accertare le cause della morte di una donna di 52 anni che si è spenta lunedì 19 febbraio presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo. Da qualche tempo lamentava dolori all’addome, inizialmente non ha dato troppo peso alla cosa, ma con il persistere del male si è rivolta al medico, inizialmente le è stato detto che si trattava di gastrite e pertanto le è stata prescritta una normalissima cura per curare quel genere di ...

INCIDENTE STRADALE/ Pisa - auto contro albero : morta una donna 70enne di Palermo (11 febbraio 2018) : INCIDENTE STRADALE, ultime notizie di oggi 11 febbraio 2018: Pisa, auto contro albero con una donna morta dopo incendio vettura. Frontale mortale a Ivrea, 2 vittime e 3 feriti(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 13:12:00 GMT)

Empoli-Palermo - risultato live 3-0 - streaming video e tv : Donnarumma manca il poker : Diretta Empoli Palermo: info streaming video e tv, big match al Castellani tra le due grandi favorite per la promozione diretta in questa Serie B.

Diretta / Empoli-Palermo (risultato live 3-0) streaming video e tv : Donnarumma manca il poker : Diretta Empoli Palermo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Castellani per la 24^ giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 21:54:00 GMT)

Palermo : Fiori d'acciaio a Orlando - una donna a capo della Gesap : Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - L'Associazione 'Fiori d'acciaio' scrive una lettera aperta al sindaco di Palermo Leoluca Orlando per chiedere "una donna al vertice della Gesap", la società di gestione dell'aeroporto 'Falcone e Borsellino' di Palermo dopo le dimissioni di Fabio Giambrone, candidato all

Aeronautica : volo urgente da Palermo a Genova per una donna in pericolo di vita : Una donna in imminente pericolo di vita è stata trasportata d’urgenza nel pomeriggio di oggi da Palermo a Genova a bordo di un aereo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare per essere ricoverata nell’Istituto “Giannina Gaslini”. La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Palermo alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica ...

Confesercenti Palermo - eletti vertici settori giovani e donna : Palermo, 9 gen. (askanews) Confesercenti Palermo si struttura sul territorio. eletti i vertici dei giovani imprenditori e delle rappresentanti dell'imprenditoria femminile. Il coordinamento dei ...

Dal no al City al rigore col Palermo : vola Plizzari - l'erede di Donnarumma : Come in Corea, quando si rivelò al mondo. Poi altre parate su La Gumina e sempre sull'ex Trapani : le Fere sono uscite con zero punti, ma il portierino ha tenuto in vita Pochesci e i suoi per gli ...

INCIDENTE STRADALE/ Palermo - schianto contro le barriere : muore donna di 54 anni (oggi - 16 dicembre 2017) : INCIDENTE STRADALE, 16 dicembre 2017: uno schianto si è verificato sulla autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Ad avere la peggio è stata una donna morta di 54 anni morta sul colpo.(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 12:45:00 GMT)

Arte : il ritratto di Donna Franca Florio torna a Palermo : Palermo, 13 dic. (AdnKronos) - Il dipinto di 'Donna Franca Florio' tornerà presto a Palermo e potrà in alcune occasioni essere esposto al pubblico. Dopo l'annuncio, dato la scorsa settimana dal magazine 'Il Gattopardo', dell'acquisto del quadro da pArte di Marida e Annibale Berlingieri, i nuovi prop