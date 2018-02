”Pagata con i soldi destinati ai poveri”. Guai per la vip italiana. Il cachet della showgirl è stato saldato con le risorse che sarebbero servite per acquistare 500 pacchi alimenti per le persona bisognose : è polemica : Il sindaco di Trecate in provincia di Novara Federico Binatti, che guida una coalizione di centrodestra, è stato accusato di aver usato circa 12mila euro, derivati da un appalto per la gestione mense che includeva circa 500 pacchi l’anno destinati ai poveri, per pagare i compensi degli artisti alla festa del riso. La denuncia arriva dal Partito democratico del paese. “Consiglio comunale convocato per dare risposte ai cittadini sulla ...

Palermo - costretta a prostituirsi a 9 anni davanti ai genitori - il racconto della bimba : 'Pagata da 5 a 25 euro' : 'Vivo con mamma e papà. Sono figlia unica. Mio padre fa l'agricoltore. Il primo agosto l'ho accompagnato a raccogliere i pomodori nel campo. Lui si era messo d'accordo con un amico di dì famiglia che ...

Bollette elettriche : la morosità sarà Pagata da tutti i consumatori : Le Bollette non pagate dagli utenti morosi potranno essere spalmate a carico dell’intera collettività. Stiamo parlando non degli effettivi consumi ma solo degli oneri derivanti dagli utenti che evadono i pagamenti della propria bolletta. Questo provvedimento andrà ampiamente a danneggiare economicamente gli utenti onesti e a salvaguardare invece, come al solito, le aziende. Le morosità, in passato, sarebbero state la causa del fallimento di ...

Trump e la pornostar Pagata - "con Stephanie Clifford relazione di un anno : lui era già sposato con Melania" : L'ex pornostar pagata nel 2016, un mese prima delle elezioni, 130mila dollari per mantenere il silenzio su un presunto rapporto sessuale con Donald Trump ebbe in realtà una relazione...

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo Pagata meno di Dempsey : scontro ABC : Ellen Pompeo, star di Grey’s Anatomy, racconta dello scontro con l’ABC: la sua richiesta dopo aver scoperto di essere pagata meno di Patrick Dempsey Una delle serie Tv d’oltreoceano più seguite in Italia è sicuramente Grey’s Anatomy. Da anni i fan di tutto il mondo seguono le vicende del Seattle Grace Hospital (ora Grey Sloan Memorial […] L'articolo Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo pagata meno di Dempsey: scontro ...

Usa - parla l’ex pornostar Pagata da Trump : “Con lui ebbi una relazione di oltre un anno” : Usa, parla l’ex pornostar pagata da Trump: “Con lui ebbi una relazione di oltre un anno” Stephanie Clifford, ex attrice hard nota anche come Stormy Daniels che, secondo il Wall Street Journal era stata pagata da Trump affinché non raccontasse i loro incontri a sfondo sessuale, rompe il silenzio sulla vicenda e getta benzina sul […] L'articolo Usa, parla l’ex pornostar pagata da Trump: “Con lui ebbi una relazione di oltre un anno” sembra ...

