”Pagata con i soldi destinati ai poveri” Guai per la vip italiana Il cachet della

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Il sindaco di Trecate in provincia di Novara Federico Binatti, che guida una coalizione di centrodestra, è stato accusato di aver usato circa 12mila euro, derivati da un appalto per la gestione mense che includeva circa 500 pacchi l’annoai poveri, per pagare i compensi degli artisti alla festa del riso. La denuncia arriva dal Partito democratico del paese. “Consiglio comunale convocato per dare risposte ai cittadini sulla gestione dei 500 pacchi alimentarialle famiglie bisognose… la maggioranza, gli assessori ed il sindaco non si presentano”. Su Facebook Marco Uboldi, consigliere Pd di Trecate, il piccolo comune in provincia di Novara finito nelle ultime ore al centrocronaca lancia l’accusa. Tra gli ospiti salta fuori il nome di Joe Squillo. Secondo il Pd locale – riferisce il ‘Secolo XIX’ – il...