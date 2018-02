Pagani - A Ginevra con le Huayra Roadster e Zonda HP Barchetta

quattroruote

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Come da tradizione lasarà presente al Salone dicon uno stand sul quale saranno esposti due modelli. All'88 edizione della kermesse svizzera la Casa di San Cesario sul Panaro metterà in mostra unain versione Usa e uno dei tre esemplari dellaHP. Questi due modelli sono stati scelti per celebrare i traguardi raggiunti nel 2017, un anno record per il marchio italiano il cui fatturato è cresciuto del 29% rispetto al 2016.Open top. Quello che sarà esposto aè uno dei 100 esemplari della, ognuno dei quali è stato personalizzato secondo le specifiche dei clienti. Per il 2018 l'atelier modenese prevede di consegnare 40 vetture, alcune delle quali, come il modello che sarà portato in Svizzera, avranno un allestimento specifico per il mercato americano. Il costruttore italiano, infatti, vende le proprie vetture in ...