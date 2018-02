Padoan | DEF in cantiere Esclusa manovra correttiva

Padoan : stiamo scrivendo noi il Def - il debito scenderà : «Il mio Ministero darà vita al Def ad aprile perché credo non ci sarà un Ministero in pieno potere», ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, intervenuto questa mattina a Omnibus su La7. Padoan ha assicurato che il debito, «vero problema»

Padoan - farò Def ad aprile perché forse non ci sarà ancora nuovo... : Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ritiene che il prossimo Documento di Economia e Finanza , Def, sarà varato sotto la sua guida, perché il nuovo governo potrebbe non essere ancora in carica, dopo le elezioni del 4 marzo.

Nasce il patto del deficit al 3% (malgrado Padoan) : Roma Berlusconi? «Fa parte di un partito e di una lista cui non appartengo, quindi può dire quello che vuole. Non è quello che penso io». Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan incrocia il Cavaliere a Bruxelles e si ritrova in una posizione molto scomoda. Non può più dire che il centrodestra ha un programma antieuropeo né presentarsi come il monopolista dei rapporti tra Roma e Bruxelles. Gli schieramenti sono ...

Padoan : 'Abbassare le tasse in deficit è troppo rischioso' : E aggiunge: "E' un rischio che deve essere la prima preoccupazione del ministro dell'Economia. Sarebbe imperdonabile dimenticarlo per una questione di responsabilità, non di rigorismo".