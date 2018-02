Oro | in rialzo a 1 340 | 10 dollari

Oro : in rialzo a 1.333 - 8 dollari : ANSA, - ROMA, 14 FEB - L'oro è in rialzo sui mercati asiatici con il lingotto con consegna immediata che guadagna lo 0,3% a 1.333 ,8 dollari l'oncia.

Oro : in rialzo a 1.326 dollari : ROMA, 13 FEB - L'oro è in rialzo sui mercati asiatici con il lingotto con consegna immediata che guadagna lo 0,3% a 1.326 dollari l'oncia.

Oro : in rialzo a 1.334 - 48 dollari : ANSA, - ROMA, 5 FEB - L'oro è in rialzo a 1.334 ,48 dollari segnando un guadagno dello 0,12%. 5 febbraio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

AUD in rialzo dopo il solido rapporto sul lavOro : Sono sicuramente notizie positive per l'economia australiana perché ciò si tradurrà, nel tempo, in pressioni maggiori sui prezzi, cosa che non potrebbe che far piacere alla RBA, aiutandola nella sua ...