Omicidio commerciante di tappeti a Milano - l'Egitto condanna a morte un 32enne : Mohamed Attia Raafat era scappato nel suo Paese subito dopo il delitto che avvenne nel 2013 in via Primaticcio. Ma ora rischia la vita

Gioielliere uccide rapinatore : caccia all'uomo nel Napoletano. Commerciante indagato per Omicidio colposo : Però per ora nessuna misura cautelare emessa nei suoi confronti. Il bandito con la maschera di Hulk, panico tra folla con i bambini in strada.