Olimpiadi finite | ripartono i Giochi tra Usa e Kim

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. Definite le scelte nello snowboardcross : Tra i nomi degli atleti ufficialmente convocati per le Olimpiadi di PyeongChang, in Corea del Sud, per quanto concerne lo Snowboard, sono stati comunicati soltanto quelli riguardanti lo Snowboardcross: saranno otto gli atleti in gara a rappresentare l’Italia. Eguale ripartizione tra uomini e donne: in ambito femminile, scontata la presenza di Michela Moioli (sesta a Sochi), Raffaella Brutto (17a a Vancouver, 16a nel 2014) e Francesca ...