Nuova Zelanda | meta dei milionari della Silicon Valley dopo l’Apocalisse

Nuova Zelanda - ciclone Gita : un migliaio di turisti bloccati a Golden Bay : I resti del ciclone Gita (venti fino a 140 km/h e circa 200 mm di piogge) stanno provocando danni e disagi in Nuova Zelanda e circa un migliaio di turisti sono bloccati nella Golden Bay: le autorità stanno valutando l’ipotesi di mandare traghetti per prelevare i turisti dalla isolata regione di South Island, dopo che enormi frane hanno costretto all chiusura della principale autostrada. Il maltempo ha generato blackout, che hanno lasciato ...

Dalla Nuova Zelanda al resto del mondo - chi sono le donne che fanno i videogiochi : ... tra i tweet con questo hashtag possiamo trovare anche streamer , ragazze che giocano ai videogames in diretta su piattaforme di streaming come Twitch o YouTube, e giornaliste. L'aspetto più ...

Equitazione - Salto Ostacoli. Italia terza nella Coppa delle Nazioni di Abu Dhabi - la Nuova Zelanda batte l’Irlanda al jump-off : Italia sul podio nella prima tappa della FEI Nations Cup 2018, ma per gli azzurri non c’erano punti in palio per la classifica generale. Il team composto da Luca Maria Moneta con Connery, Luca Coata con Crandessa, Simone Coata con Dardonge, Natale Chiudiano con Almero ha accumulato 20 penalità nelle due prove in programma, piazzandosi al terzo posto alle spalle della Nuova Zelanda e dell’Irlanda. Spettacolare lo scontro al vertice ...

Lavorare quattro giorni - ma essere pagati per cinque : il sogno si avvera in Nuova Zelanda : La settimana lavorativa si arresterà il giovedì: una vera e propria utopia per i dipendenti di molti altri Paesi del mondo, spesso costretti a Lavorare anche durante il fine settimana. Barnes dice di ...

Softball - Asia Pacific Cup 2018 : prima vittoria per l’Italia! Le azzurre battono la Nuova Zelanda per 5-4 : Alla terza giornata l’Italia è finalmente riuscita a trovare la sua prima vittoria nell’Asia Pacific Cup. Il sabato di Sydney è stato caratterizzato dalla pioggia battente che ha fatto slittare in programma e così le azzurre hanno affrontato un’unica sfida, contro la Nuova Zelanda, vinta per 5-4. Una gara ben condotta da parte delle ragazze di Enrico Obletter, che hanno così confermato le buone impressioni della prima giornata, ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : tra le donne trionfa l’Australia sulla Nuova Zelanda : Conclusa a Sydney la seconda tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in finale l’Australia si impone sulla Nuova Zelanda con il netto punteggio di 31-0. Al terzo posto il Canada, che batte la Russia per 40-12. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Francia, che batte per 19-5 la Spagna. Il settimo posto è per l’Irlanda, che batte 19-10 gli USA. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si ...

Nuova Zelanda - premier incinta È la seconda della storia : Classe 1980, diventata appena tre mesi fa, a soli 37 anni, la premier donna più giovane al mondo, la laburista Ardern fa del suo annuncio anche un manifesto di solidarietà a tutte le donne ...

La premier della Nuova Zelanda annuncia - 'sono incinta' : Keystone/AP TVNZ/ (sda-ats) Quando era ancora in corsa per diventare premier della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern attirò l'attenzione dei media di tutto il mondo zittendo un giornalista che le ...

Gira il mondo (quasi) gratis grazie a Tinder : 'Ora punto alla Nuova Zelanda' : E finalmente grazie a Giulia di essere la ragazza più stupenda al mondo SHARE LIKE FOLLOW #TinderSurfer #TheZebottaLife Un post condiviso da Tinder Surfer (@zebotta) in data: Lug 16, 2017 at 8:39 PDT ...

Nuova Zelanda - Jacinda Ardern è incinta : 'Sarò primo ministro e mamma' - : Il premier aspetta un figlio dal suo compagno: l'annuncio attraverso un post condiviso sul suo profilo Facebook. Dopo la nascita del bambino, per sei settimane, sarà sostituita dal vice primo ministro ...

Vela - Coppa America 2021 : la Sardegna lancia la sfida! Barca ed equipaggio tutti isolani per sognare in Nuova Zelanda : La Coppa America 2021 sta prendendo sempre più forma ed avrà come protagonista l’Italia. La Sardegna in particolare: non solo perché Luna Rossa ha cominciato a Cagliari i suoi allenamenti e costruirà la propria base nel capoluogo sardo, ma anche perché la Fondazione “Adelasia di Torres” è pronta a lanciare la sua sfida. In tutti i sensi, dal momento che la spedizione avrà un forte carattere territoriale. A capo ci sarà ...

Giappone - Nuova Zelanda - Portland : un incredibile viaggio con lo snowboarder Bryan Fox Video : E quindi, se hai voglia di un po' di snowboarding allo stato puro, e di ammirare alcuni fra gli spot più affascinanti al mondo, clicca "Play". " Volevo qualcosa di semplice, davvero il più semplice ...