Nucleare all' Enel | Se riusciamo mi ubriaco | ma siamo i più piccoli in gara

'Il mondo rischia una guerra Nucleare' : l'allarme del segretario dell'Onu : "Per la prima volta dalla fine della guerra Fredda, stiamo affrontando il rischio di un conflitto nucleare", ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres nel suo intervento d’apertura della 54ma Conferenza per la politica della sicurezza a Monaco di Baviera. La più grave minaccia in tal senso viene rappresentata dalla Corea del Nord che "ha chiaramente violato una serie di risoluzioni del Consiglio di sicurezza", ha ...

Crisi Nucleare - ecco perché la pausa olimpica tra le due Coree non convince : il vero test avverrà allo spegnimento della torcia : Dopo i test nucleari e balistici della Corea del Nord nel 2017, le due Coree hanno marciato insieme alle Olimpiadi Invernali in quella che alcuni analisti hanno lodato come una svolta diplomatica. Ma questa sarà solo una pausa momentanea nella Crisi nucleare in corso. Il vero test arriverà dopo la fine delle Olimpiadi Invernali. Molti sperano che la diplomazia sportiva fornirà un modo per le due Coree per avviare un solido dialogo. Tuttavia, la ...

Trump - ennesima spallata a Obama : nuova strategia Nucleare. Russia e Cina nel mirino : Teleborsa, - Lo aveva promesso. E non si può certo dire che non lo stia mettendo in pratica. A colpi di nuove misure e leggi, Donald Trump continua l'opera di smantellamento di quanto Barack Obama ...

Iran : la nuova strategia Nucleare degli USA “avvicina l’umanità alla distruzione” : Secondo il ministro degli Esteri Iraniano la nuova politica nucleare militare statunitense “avvicina l’umanità alla distruzione“. Questa politica “si traduce in una crescente dipendenza dalle bombe atomiche, in violazione del TNP“, il trattato di non proliferazione nucleare. “L’ostinazione di Trump nell’affossare” l’accordo sul programma nucleare Iraniano “emana dalla stessa ...

Nuova strategia Nucleare degli Stati Uniti : rabbia dei sopravvissuti alla bomba atomica in Giappone : A seguito della Nuova strategia nucleare statunitense che vuole potenziare l’arsenale, in Giappone le Associazioni dei sopravvissuti agli orrori della bomba atomica reagiscono con rabbia e sconcerto. Tra questi Toshiyuki Mimaki, sopravvissuto al lancio dell’atomica su Hiroshima il 6 agosto 1945, che si dice furioso per il cambio nella strategia, in quanto lo ritiene un ostacolo alla denuclearizzazione globale. La Nuova strategia ...

Ecco perché manca davvero poco all’Apocalisse : il panorama Nucleare al centro dell’attenzione in questo messaggio del Bulletin of the Atomic Scientists : La dichiarazione dell’Orologio dell’Apocalisse (Doomsday Clock) di quest’anno focalizza l’attenzione del mondo sulle attuali condizioni di sicurezza poste in serio pericolo ed esorta leader e cittadini a raddoppiare i loro sforzi per promuovere la salute e la sicurezza del nostro pianeta. È urgente che tutti prestino ascolto, secondo gli scienziati del Bulletin of the Atomic Scientists, che si occupano di spostare le lancette dell’Orologio ...

'La corsa Nucleare inquieta il Papa - rischi dalle esibizioni di forza di Trump'. Intervista all'arcivescovo Silvano Tomasi : ... , per gli aiuti umanitari non si raggiunge la cifra del fabbisogno di 23,5 miliardi di dollari, che sarebbe sufficiente a rispondere ai bisogni di 141,5 milioni di persone in 37 Paesi del mondo in ...

"La corsa Nucleare inquieta il Papa - rischi dalle esibizioni di forza di Trump" : Il Vaticano ha ascoltato con grande attenzione il discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato da Donald Trump. Il rischio di un'escalation nucleare e il tema dei Dreamers sono i temi che la Santa Sede e Papa Francesco in particolare osservano con maggiore interesse. A spiegarlo all'Huffpost è l'arcivescovo Silvano Maria Tomasi, diplomatico vaticano di lungo corso, numero due del Dicastero per lo sviluppo umano integrale.Donald Trump ha ...

L'arcivescovo Silvano Tomasi : "Con il Nucleare l'umanità rischia il suicidio - Trump punta all'esibizione della forza tra gli Stati" : Arcivescovo Tomasi, lei che è diplomatico vaticano di lungo corso, e numero due del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, nel discorso sullo Stato dell'Unione, il presidente americano Trump ha affermato che come parte della loro difesa gli Stati Uniti devono modernizzare e ricostruire il loro arsenale nucleare. Papa Francesco invece è più volte intervenuto per mettere in guardia dalla corsa al nucleare che comporta i ...

Orologio dell’Apocalisse - mancano 2 minuti alla mezzanotte Nucleare : Due minuti a mezzanotte. La simbolica notte nucleare che getterebbe il mondo al di là del baratro è quest’anno più vicina secondo il Bulletin of the Atomics Scientists. A tanto è arrivato il Doomsday Clock varato tra il 1946 e il 1947 da scienziati dell’Università di Chicago alcuni dei quali erano stati parte del Manhattan Project che sviluppò l’arma atomica sganciata su Hiroshima. Da allora, la Terra si è riempita con un ...

Doomsday Clock - la fine del mondo è vicina : mancano 2 minuti all'Apocalisse Nucleare : I grandi del mondo devono mettersi però in gioco. I membri del Consiglio di amministrazione del Bulletin hanno raccomandato una serie di azioni che potrebbero aiutare il mondo ad allontanarsi dalla ...

In volo per il Cile, PAPA Francesco ha detto di temere una GUERRA NUCLEARE. Le sue parole sono parse allarmistiche, invece sono assolutamente fondate.