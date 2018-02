NOW TV | come funziona e prezzi

SNOWboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di venerdì 16 febbraio e le azzurre al via. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : Dopo la delusione azzurra nella gara maschile, domani tocca alle donne correre per il titolo di Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: l’Italia schiererà nuovamente un poker di atlete e, questa volta, inutile nascondersi, punta, almeno con una di esse, a centrare oro e titolo. Stiamo parlando, ovviamente, di Michela Moioli, leader incontrastata di Coppa del Mondo, reduce da sette podi consecutivi, tra i quali si ...

SNOWboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di giovedì 15 febbraio e gli azzurri in gara. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : Finalmente ci siamo: l’Italia cala le sue prime carte da medaglia nello snowboard. Dopo i 4 titoli assegnati nel park & pipe (slopestyle e halfpipe, maschili e femminili), è tempo delle gare di Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si inizia domani con la prova maschile. Saranno quattro gli azzurri in gara: Omar Visintin, il migliore in stagione degli italiani è però reduce da una brutta caduta in allenamento che ...

SNOWboard come vele nel vento : diario olimpico del 12 febbraio : Da rap a rap, da oro olimpico a oro olimpico, da Jamie Anderson a Jamie Anderson. La dedica di Pyeongchang non sorprenda: “La musica è potere, e io l’adoro. Ascolto le cose di Dr. Dre (Andre Romelle Young): The Next Episode, What's the Difference e Still D.R.E. Mi è venuto da ridere pensando che è roba del 2001, ma adoro quella musica, mi fa cominciare a ballare, entro in una zona tutta mia”. La ...

PlayerUnkNOWn's Battlegrounds : ecco come si mostra il gioco su mobile : Se vi state chiedendo come si mostrerebbe PlayerUnknown's Battlegrounds su dispositivi mobili, beh la versione per la Cina è appena stata lanciata, per cui possiamo dargli un'occhiata.come riporta Kotaku, il gioco per mobile è sviluppato da Timi e pubblicato da Tencent e può essere scaricato dall'App Store cinese. I gameplay sembra veloce e divertente, il frame rate è un po' ballerino ma il gioco sembra comunque interessante.E' possibile farsi ...

Vi mancano le schede eliminabili di Google NOW? Vi spieghiamo come riaverle : Di recente il feed di Google Now è stato sottoposto ad una importante opera di redesign, che ha modificato le relative schede. La nuova impostazione grafica del feed di Google Now risulta probabilmente più gradevole da un punto di vista estetico, ma non consente più di eliminare le schede con uno swipe. Per fortuna la vecchia feature si può recuperare, vi spieghiamo come. L'articolo Vi mancano le schede eliminabili di Google Now? Vi spieghiamo ...

NOW TV Gratis? Ecco Come : Stai cercando un modo per guardare NOW TV gratuitamente? Ecco l’unico modo realmente funzionante per attivare NOW TV gratis (non per sempre però) NOW TV Gratis Stai cercando un modo per guardare NOW TV gratuitamente? Vuoi provare NOW TV per guardare la televisione satellitare in streaming senza sottoscrivere un abbonamento a pagamento? Sei nel posto giusto! In questo articolo […]

NVIDIA GeForce NOW : cos’è e come provarla in anteprima : Al CES di Las Vegas, NVIDIA ha annunciato che la sua piattaforma GeForce Now arriverà in Europa. Potrà essere utilizzata sia su PC Windows e sia su Mac. Ma cos’è questa piattaforma e come possiamo provarla in anteprima? Di cosa si tratta? La nuova piattaforma GeForce Now è un servizio di cloud gaming che ci permette di giocare sui titoli più recenti su PC Windows e Mac anche se l’hardware del computer non ce lo permette. In poche ...

NOW TV : come funziona Sky Online : Se siete a interessati a scoprire come funziona NOW TV, il servizio on demand targato Sky Online, oggi vi trovate nel posto giusto. Dopo il grande successo di Netflix e di altre piattaforme video, poteva forse il colosso mondiale dell’intrattenimento rimanere a guardare? come per quanto riguarda il servizio via satellite, NOW TV è suddiviso in pacchetti che si adattano alle esigenze degli utenti. Sport, cinema e serie TV sono solo alcuni ...