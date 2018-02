Novi Ligure | ti comporti male a scuola? Niente note né sospensioni | ma pulisci le aule

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Addio al sette in condotta, alla sospensione, alla nota sul diario. Al liceo “Edoardo Amaldi” dichi sgarra viene “condannato” ai lavori scolasticamente utili. Ad applicare la singolare sanzione nei confronti degli studenti è il collegio docenti dellache con il dirigente Giampaolo Bovone hanno deciso di introdurre questo nuovo metodo di “punizione” ben accolto dai ragazzi che in questi giorni stanno pulendo vetri e pavimenti, busti e banchi dell’istituto. Un provvedimento preso per dare una lezione agli studenti delle classi terze dei vari indirizzi che nelle scorse settimane in occasione di un incontro sul tema alternanza-lavoro nell’aula magna, avevano avuto un comportamento non consono, lasciando a terra cartacce e altro materiale. Di fronte a questa situazione il capo dell’istituto, un ex maestro diprimaria appassionato di burattini, si è domandato ...