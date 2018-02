Nord e Centro sotto lo zero | Un morto in Sardegna | Video : Nord e Centro sotto lo zero | Un morto in Sardegna | Video Nord e Centro sotto lo zero | Un morto in Sardegna | Video Continua a leggere L'articolo Nord e Centro sotto lo zero | Un morto in Sardegna | Video sembra essere il primo su NewsGo.

Allerta Meteo Burian : altre 48h di GELO sull'Italia e NEVICATE al Centro/Sud - poi vampata di scirocco e "Bomba di NEVE" al Nord

Il nuovo vento del Nord gonfia le vele al centrodestra : Nella morsa del siberiano Burian c'è un altro vento del Nord che fa ancora più rabbrividire a sinistra: quello del centrodestra che torna egemone nelle regioni motore del paese. Le simulazioni degli istituti di sondaggi disegnano una grande macchia azzurra da ovest ad est, dalla Liguria (già espugnata alle Regionali dal berlusconiano Toti) al Friuli Venezia Giulia, dove il Pd ancora guida la regione ma ha già ceduto su Trieste, Pordenone e ...

Maltempo - il Burian sferza l'Italia : GELO incredibile al Nord - tanta NEVE al Centro fino a ROMA e NAPOLI. Ai margini il Sud

Roma - primi fiocchi di neve a Roma Nord e centro storico : I primi fiocchi di neve hanno cominciato a scendere su Roma. Roma Nord, Boccea, centro storico, fiocchi misti a pioggia che però non riescono in un primo momento ad attecchire. La temperatura verso ...

Allerta Meteo - il BURIAN entra nel vivo e scatena BLIZZARD di NEVE su mezz'Italia : Nord già nel freezer - forti nevicate in arrivo anche al Centro/Sud

Allerta Meteo Burian - tutti i dettagli per l'Italia : 4 giorni di GRANDE GELO e BLIZZARD di NEVE al Centro/Nord - il Sud resta ai margini

Freddo e neve a bassa quota al Centro Nord nelle prossime 48 ore : Roma - SITUAZIONE: Le masse di aria fredda affluite negli ultimi giorni dal Nord Europa hanno alimentato una depressione sul Mediterraneo centrale da cui si diparte una perturbazione che seguiterà ad interessare l'Italia nei prossimi giorni con precipitazioni diffuse. Le basse temperature che registreranno al Nord permetteranno alla neve di cadere a quote basse, a tratti anche pianeggianti, mentre al Centro-Sud un temporaneo richiamo ...

Ancora neve a bassa quota nei prossimi giorni al centro-Nord : Tendenza settimana Giovedì Vediamo di capire cosa succederà tra Giovedì e Sabato di questo fine settimana. Partiamo dalla giornata di domani come vediamo avremo Ancora questa bassa pressione sul basso tirreno che richiamerà instabilità diffusa con piogge al Centro-sud , Isole Maggiori , Nord-est, bassa Lombardia e Piemonte. Vista l’aria fredda presente al centro-nord avremo […]

Allerta Meteo - due cicloni risalgono l'Italia : tre giorni di NEVE FORTE al Centro/Nord - piogge torrenziali al Sud

Allerta meteo in regioni CentroNord : 18.33 Codice giallo per precipitazioni sparse o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: dalle prime ore di domani mattina, domenica 18 febbraio e per le successive 18-24 ore per rischio idrogeologico su Bacini Costieri Nord e Sud, Roma e Bacino del Liri. In Toscana scatterà il cod. giallo dalle 8 di stasera fino alle 20 di domani: nevicherà sull'Appennino fino a quote relativamente basse. Codice giallo e rischio neve anche in ...

Elezioni - è corsa al voto utile : il centrodestra cresce al Nord - il M5s al Sud. E 69 collegi decidono se ci sarà maggioranza : Il Nord dominato dal centrodestra con sempre meno eccezioni. Le cosiddette Regioni rosse ridotte a un ultimo, valoroso, fortino di resistenza del Partito democratico. Il Sud, infine, un enorme campo di battaglia in cui ogni voto strappato dalle destre ai Cinquestelle e dai Cinquestelle alle destre può essere decisivo per accendere il jackpot completo o al contrario fermare l’onda cavalcata da Berlusconi, Salvini, Meloni e dai loro ...