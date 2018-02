Non se ne può più del ritiro-non-ritiro di Buffon

Milano Fashion Week 2018 : 10 cose digital che più digital Non si può viste alle sfilate : In passerella, per la prima volta in assoluto al mondo, ecco sfilare , prima e al posto delle modelle, una inedita "line-up" di droni volanti, perfettamente allineati a passo di musica per presentare ...

Elezioni - bandiera “Prima il nord” sparisce da foto del candidato leghista in Puglia. Maroni : “La storia Non può finire così” : Rossano Sasso, coordinatore pugliese della Lega e candidato alla Camera sia nel collegio uninominale di Altamura che in due listini proporzionali, ha condiviso sul suo profilo Facebook una foto che lo ritrae alla manifestazione del leader leghista Matteo Salvini tenutasi sabato a Milano. Ma alle sue spalle sventola una poco opportuna bandiera con la scritta “Prima il nord“. Evidentemente deve aver notato anche lui che lo storico ...

Sandra Milo/ Le televendite con Ciro e il caso molestie : “Non ci sono ricatti - si può sempre dire di no” : Video, Sandra Milo racconta la sua vita burrascosa a Che fuori tempo che fa: dal famoso video del figlio Ciro fino al caso molestie, "si può sempre dire di no"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:30:00 GMT)

Congedo parentale - se il lavoratore Non si cura del figlio può essere licenziato : Un lavoratore della società S. Spa richiede di usufruire di un Congedo parentale di dieci giorni per poter accudire il figlio. La società, avendo sospetti sulla correttezza del dipendente, si rivolge ad un’agenzia investigativa dalla quale apprende che il lavoratore, per oltre metà del tempo concessogli per il Congedo parentale, non aveva svolto alcuna attività a favore del figlio bensì lavorato presso la pizzeria della moglie. Per questo motivo ...

Lo sfogo di Crocetta : 'Mi ha fatto fuori - uno che Non mantiene la parola che credibilità può avere?' : Da espressioni come "bimbiminchia" ad accuse specifiche contro il Pd e Renzi, l'ex presidente della Regione Rosario Crocetta si toglie i sassolini nelle scarpe e si sfoga in una intervista a IlSicilia.

Sergio Pirozzi - il disastro in campagna elettorale : 'Tu qui Non puoi entrare'. E gira una voce... : La scalata di Sergio Pirozzi al centrodestra e alla Regione Lazio non è andata nel migliore dei modi. La sua 'lista dello Scarpone' non ha possibilità di vittoria, al massimo può compromettere quella ...

Dal nulla della campagna elettorale Non può che nascere il nulla : È quasi finita, per fortuna. Questa campagna elettorale dominata dai fatti di cronaca nera, dai centodiciannove cortei nello stesso sabato, dagli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, dalla fatica a dirsi antifascisti, dai fascisti che sparano agli immigrati e dagli antifascisti che picchiano i fascisti.Una campagna elettorale da anni Settanta del secolo scorso, all'insegna dell'odio politico e della violenza degli elettori, ...

Weidmann - Bundesbank - : la BCE Non può sostituirsi ai governi : "La BCE è indubbiamente un'istituzione che funziona bene, ma questa non può essere una ragione per sostituirci ai governi". Ne è convinto il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann , che in una ...

Sondaggi politici elettorali : M5S vola e può cantare “Non mi avete fatto niente” : ULTIMI Sondaggi politici elettorali (16 FEBBRAIO 2018) – M5S CRESCE, PD NEL BARATRO. “RIMBORSOPOLI” E’ BOOMERANG C’era molta curiosità per le intenzioni di voto successive alla cosiddetta “Rimborsopoli” del M5S. Sottolineiamo che è improprio parlare di rimborsi nel caso delle mancate restituzioni di alcuni parlamentari del M5S. E’ improprio sia da un punto di vista linguistico (la definzione di ...

6 street food romani a cui Non si può resistere (e dove mangiarli) : Siete seduti comodamente sul vostro divano intenti a pianificare le tappe del prossimo viaggio nella Città Eterna. Colosseo, Pantheon, Fori Imperiali. Poi ancora Rione Trastevere, er Cuppolone (alias la Basilica di San Pietro), Campo de’ fiori: nel caso in cui aveste bisogno di qualche piccolo consiglio, queste sono – solo alcune ovviamente – delle soste imprescindibili da visitare una volta oltrepassato il Grande Raccordo Anulare, ...

90Secondi Senaldi : 'La politica Non può toccare la Chiesa - ma vale solo per Salvini' : 90Secondi Senaldi di oggi parla di Salvini che ha preso in mano il crocifisso durante un comizio. La cosa ha infastidito i cattolici. Il direttore di Libero Pietro Senaldi difende il gesto del leader ...

PAOLO GENTILONI A DOMENICA LIVE/ Elezioni 2018 : “immigrazione Non si può eliminare ma regolare”. Sul Governo.. : PAOLO GENTILONI a DOMENICA LIVE, Elezioni 2018: “Non restate a casa, bisogna battere il populismo”. Il premier ospite di Barbara d'Urso in vista del voto del 4 marzo. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 18:05:00 GMT)

"Putin Non può candidarsi". Ma la Commissione Elettorale smentisce la Sobchak : 'Vladimir Putin non può ricandidarsi'. Lo ha dichiarato Kseniya Sobchak , figlia di Anatoly Sobchak - ex sindaco di San Pietroburgo e amico di Putin -, durante un suo intervento nella città di Kursk . ...