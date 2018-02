Nintendo Switch | in Nord America si mostra con un nuovo spot

Super Mario Odyssey è sempre stato pianificato per Nintendo Switch : Tra Super Mario 3D World e Super Mario Odyssey sono passati quattro anni, sottolinea Nintendoeverything.Super Mario 3D World è approdato su Wii U a novembre 2013 mentre Odyssey è uscito lo scorso ottobre, non troppo tempo dopo il lancio di Nintendo Switch.Poiché ci sono voluti diversi anni per la realizzazione dei un nuovo Super Mario, considerare che Odyssey sia arrivato in tempo per il primo anni di Switch fa fa domandare ad alcuni se ilo ...

Si avvicina il Pokémon Day - novità in arrivo sul gioco per Nintendo Switch? : Il prossimo 27 febbraio sarà il Pokémon Day, consueta giornata di celebrazione del celebre franchise, istituita dal brand ufficiale Pokémon e caratterizzata da tante iniziative utili per permettere ai fan di festeggiare i loro mostriciattoli preferiti. Sono tanti gli eventi ufficiali istituiti per celebrare la serie, divenuta ormai famosa in ogni angolo del mondo grazie alle svariati opere multimediali che l'abbracciano. Che, dunque, il prossimo ...

Recensire i giochi della Switch sul sito Nintendo da oggi si può : Nintendo consente ai clienti di far sentire la propria voce. Un nuovo aggiornamento al suo sito Web ora consente agli utenti di lasciare recensioni sui giochi della console Switch. Titoli come Splatoon 2 e Legend of Zelda: Breath of the Wild sono già integrati nel sito con la possibilità di essere recensiti. Per vederle, basta scorrere verso il basso e trovare la sezione "Recensioni dei clienti" nella parte inferiore della pagina del ...

Payday 2 : è stato pubblicato il trailer di lancio per Nintendo Switch : Payday 2 è sbarcato anche in Europa per Nintendo Switch, mentre l'uscita nordamericana è prevista per martedì.Di seguito possiamo farci un'idea di cosa aspettarci vedendo il trailer di lancio pubblicato per quest'occasione, come riporta Nintendoeverything.Payday 2 è un FPS cooperativo, sviluppato da Overkill Software, disponibile dal 13 agosto 2013 su Steam e dal 16 agosto dello stesso anno su conso le. È il seguito di Payday: The Heist. Il 24 ...

Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm Trilogy arriverà per Nintendo Switch : Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy farà la sua comparsa anche per la console ibrida di casa Nintendo, lo conferma l'ultimo volume di Weekly Jump, riporta Nintendoeverything.Come potremo ben immaginare, il pacchetto includerà Naruto: Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 e Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3. Anche il DLC saranno inclusi in questa edizione della trilogia, per cui ilo materiale di certo ...

Payday 2 è disponibile per Nintendo Switch : Da oggi potrete organizzare il colpo perfetto, ovunque vi troviate, Payday 2 è finalmente disponibile per Nintendo Switch al prezzo consigliato al pubblico di €49,99.Con più di 50 rapine, oltre 150 armi e tantissimi rapinatori tra cui scegliere, Payday 2 per Nintendo Switch è l'esperienza di gioco definitiva e include il supporto per la funzione rumble e per il touch screen che rende la navigazione dei menu semplice e intuitiva.Per ...

Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy uscirà su Nintendo Switch - è ufficiale : Nelle scorse ore era emerso in Rete un rumor piuttosto insistente sull'uscita di Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy su Nintendo Switch. L'indiscrezione è rimbalzata nel corso della serata di ieri e durante la notte, ma adesso ne abbiamo addirittura l'ufficialità: i tre giochi della serie Cyber Connect 2 e ispirati al franchise creato da Masashi Kishimoto sbarcheranno sulla console ibrida della Casa di Kyoto! L'annuncio proviene dalle pagine ...

PAC-MAN CHAMPIONSHIP 2 PLUS disponibile da oggi su Nintendo Switch : BANDAI NAMCO annuncia che PAC-MAN CHAMPIONSHIP Edition 2 PLUS, è disponibile per Nintendo Switch a partire da oggi. I giocatori potranno godersi questo acclamato titolo arcade rétro rivisitato con scenari al neon e una vivace grafica 3D ad alta risoluzione, sulla console ibrida di Nintendo. PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2 arriva su Nintendo Switch Il gioco include PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION ...

Nintendo Switch è stata la console più venduta negli Stati Uniti nel mese di gennaio : Come segnala Gamingbolt, arrivano gli interessanti dati di NPD relativi alle vendite hardware sul suolo statunitense dai quali apprendiamo gli ottimi risultati di Nintendo Switch e altro.Infatti, la console di Nintendo è risultata come quella più venduta negli Stati Uniti nel mese di gennaio 2018, mentre, dal punto di vista dei ricavi, è emerso che PlayStation 4 è la vincitrice sulle dirette rivali, inclusa, quindi, Xbox One. Oltre a questo, ...

Shining Resonance Refrain è in arrivo quest'estate in occidente per PS4 - Nintendo Switch - Xbox One e PC : Liberate l'anima del dragone che è in voi quest'estate in Shining Resonance Refrain In arrivo su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC su Steam. Shining Resonance Refrain racconterà la storia di Yuma e dei suoi amici che combattono l'impero. Questo capitolo segna il ritorno della serie Shining in occidente dopo molti anni. Remastered con una nuova Refrain ModeShining Resonance Refrain è la remaster dell'originale Shining Resonance, ...

Annunciata la versione Nintendo Switch di The Lost Child : NIS America ha annunciato che The Lost Child riceverà una versione Nintendo Switch insieme alle già annunciate versioni per PlayStation 4 e PlayStation Vita.The Lost Child, confermato in uscita per l'occidente, è un RPG a turni dungeon crawling creato dal designer di El Shaddai: Ascension of the Metatron, Takeyasu Sawaki, ambientato nell'universo di El Shaddai Come segnala Dualshockers, Il titolo racconta la storia di Hayato Ibuki che si trova ...

Ci risiamo : nuovi leak starter di Pokémon su Nintendo Switch svelati? : Non molto tempo fa vi abbiamo proposto dei succosi e presunti leak (rivelatisi poi, a quanto pare, dei fake) riguardanti il prossimo gioco dei Pokémon a sbarcare su Nintendo Switch, con delle prime immagini concept di quelli che dovrebbero essere i mostriciattoli dell'ottava generazione di creature partorite dalla mente dei ragazzi di Game Freak. Ora pare che siano trapelati nuovi concept dedicati agli starter del prossimo capitolo, in sviluppo ...

In uscita Crash Bandicoot per Nintendo Switch? Spunta un pre order in Rete : Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, l'edizione remake dei tre capitoli originali della storica trilogia, ha ottenuto un ottimo riscontro da parte di critica e pubblico, che si è tradotto in un bilancio più che positivo sul versante delle vendite. L'enorme successo del ritorno di Crash Bandicoot potrebbe essere destinato a crescere, soprattutto se l'edizione remake a opera di Vicarious Visions dovesse sbarcare su altre piattaforme. Da settimane, ...