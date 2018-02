Nevica da ore | Roma paralizzata Raggi vola in Messico E' polemica Trasporti in tilt

Giappone : imponente Nevicata - 430 persone bloccate su treno per 15 ore : A causa di un’intensa nevicata, almeno 430 persone in Giappone sono rimaste bloccate per 15 ore a bordo di un treno: i passeggeri hanno dovuto trascorrere l’intera notte nei vagoni. Un convoglio partito da Niigata e diretto a Nagaoka, è rimasto bloccato sulla costa nordoccidentale del Paese da un manto di almeno 77 centimetri, bloccandone il percorso. La società East Japan Railway non ha consentito ai passeggeri di allontanarsi dal ...