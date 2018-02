Neve Roma | strade impraticabili | “limitate gli spostamenti allo stretto necessario”

meteoweb.eu

: Nevica a Roma: la Capitale si sveglia sotto una spessa coltre bianca ? - RaiNews : Nevica a Roma: la Capitale si sveglia sotto una spessa coltre bianca ? - Agenzia_Ansa : #Neve attesa anche a #Roma: domani #scuole chiuse - Roma : Il piano emergenza neve di ATAC per domani -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) “Siamo al lavoro per garantire la percorribilita’ dellea fronte della nevicata eccezionale che ha interessato questa notte la Capitale. Si invitano i cittadini a limitare i proprinecessario“: lo ha scritto in un post su Facebook l’assessore all’Ambiente diPinuccia Montanari. Stanno scattando i piani operativi di Protezione Civile approntati da ieri nella Capitale. Oltre 170 i mezzi disponibili per sgomberare le. Le linee metro A-B-C sono attive e tutte le stazioni sono aperte. Disagi invece sulla rete tramviaria: la linea 14 e’ sospesa nel tratto Porta Maggiore-Togliatti causa caduta del ramo di un albero sulla rete elettrica a via Prenestina; linea 19 sospesa a Porta Maggiore-Centocelle causa caduta di un ramo. Aperte la Ferrovia-Lido, attiva con frequenza ogni 30 minuti, la linea ...