: #Neve attesa anche a #Roma: domani #scuole chiuse - Agenzia_Ansa : #Neve attesa anche a #Roma: domani #scuole chiuse - Roma : Il piano emergenza neve di ATAC per domani - Agenzia_Ansa : Allerta neve a Roma, Comune si prepara. Precipitazioni previste nelle prossime ore, stop a mezzi pesanti -

al. Lacade sulla Capitale, senza sosta, da poco prima delle 2, ma già alcune ore prima si erano visti i primi fiocchi. Intorno alle 4, come era nelle ultime previsioni, la nevicata si è fatta via via intensa, al momento al suolo ci sono almeno 3-4 centimetri di coltre bianca.(Di lunedì 26 febbraio 2018)