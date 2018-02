Neve e gelo | Buran mette in ginocchio l' Italia | e martedì si replica

Ventimiglia - Neve e gelo sull’accampamento dei migranti. I volontari : “Situazione pesante servono legna e coperte” : L’ondata di gelo è arrivata anche a Ventimiglia, dove in queste ore si è accumulato un fitto strato di neve che ha coperto completamente l’accampamento lungo il greto del fiume Roja dove circa 200 migranti stazionano in attesa di raggiungere la Francia. Privi di indumenti invernali e protetti dal freddo con coperte distribuite da volontari e teloni in plastica, circa duecento di migranti sono stati invitati nella giornata di ieri ad accettare ...

Burian - incredibile odissea al gelo e sulla Neve per l’Intercity Reggio Calabria-Torino : Un’odissea più che un viaggio, quello che hanno dovuto subite i passeggeri a bordo dell’Intercity Ic 794 partito ieri sera dalla Calabria e diretto in Piemonte. Oltre 29 ore da Reggio Calabria a Torino Il treno ha lasciato la stazione sullo stretto in perfetto orario, alle 21.35 di ieri sera. Le nevicate della notte che hanno mandato in tilt il nodo di Roma hanno però fatto accumulare al convoglio 9 ore di ritardo: sarebbe dovuto ...

Italia al gelo - Roma sotto la Neve | FotoNella Capitale scuole chiuse anche domani : Nella Capitale impiegati i militari per ripulire le strade, attivati i volontari della Regione per assistere i passeggeri bloccati sui treni e in attesa nelle stazioni.

Allerta Meteo Burian - dopo la Neve arriva il grande gelo : attesi -8°C a Roma - scuole chiuse anche Martedì 27 Febbraio : Le scuole di Roma saranno chiuse anche domani 27 Febbraio: questa, in considerazione della situazione Meteo, la decisione dal Campidoglio. “Il provvedimento si è reso necessario dopo i bollettini diffusi oggi dalla Protezione civile regionale: previste gelate molto intense e un forte abbassamento della temperatura che proseguiranno anche nella giornata di domani“. Allerta Meteo Burian: scuole chiuse in molti Comuni anche Martedì 27 ...

Neve e gelo - cosa fare : Come comportarsi in caso di Neve e gelo? Viste le basse temperature e il freddo siberiano che Burian ha portato in Italia, con Roma che si è risvegliata sotto la Neve, la Protezione Civile ha fatto ...

Maltempo Italia - Neve e gelo al nord : tutti gli aggiornamenti : Da più di 24 ore il territorio Italiano è vittima del vento siberiano Buran, che ha portato con sé neve e temperature gelide. Di seguito un quadro completo delle attuali condizioni meteo delle regioni Italiane colpite dal freddo. Nelle regioni del nord Italia, soprattutto per quanto riguarda il Veneto e l'Emilia Romagna la neve si è arresa dinnanzi al sole, anche se le temperature restano rigide, più precisamente si parla di minime di -7 gradi ...

Maltempo - gelo e Neve in Umbria : disagi in attenuazione : disagi in attenuazione, in Umbria, dopo la nevicata delle ore scorse e al sole tornato a splendere. I mezzi spargisale sono in azione fin dalle primissime ore del mattino. Alcune strade interne, in particolare a Perugia, sono state chiuse per precauzione. disagi in mattinata sono stati registrati a causa del ritardo di alcuni bus a Perugia, mentre ieri sera i Vigili del fuoco sono intervenuti sia in provincia di Perugia che di Terni per mezzi ...

Maltempo : il Burian porta Neve e gelo anche a Londra - Regno Unito a rischio “blackout” per il gelo [GALLERY] : 1/22 ...

