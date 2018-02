Neve | caos a Termini e Tiburtina | treni in ritardo fino a 6 ore | cancellati gli Intercity

Caos trasporti - Delrio irritato con Ferrovie dello Stato per la gestione dell'emergenza Neve : Quando Trenitalia diffonde il bollettino dei treni annullati ecco che dal dicastero dei trasporti trapela la forte irritazione del ministro Graziano Delrio , descritto "molto arrabbiato" e in costante contatto dalle prime ore del mattino con i vertici dell'azienda Fs, che avrebbe dovuto prevenire e scongiurare i forti disagi. E invece la stragrande maggioranza dei treni è stata cancellata. Primi fra tutti gli Intercity con destinazione ...

Neve - caos a Termini e Tiburtina - treni in ritardo fino a 5 ore - cancellati gli Intercity e il 70% dei Regionali : Neve a Roma fin dalla note e pesanti disagi in città e sulle linee ferroviarie del Lazio e nazionali. Passeggeri bloccati alla stazione Termini in attesa di potersi orientare sugli spostamenti che nel ...

Neve e gelo - Roma si ritrova nel caos : Scuole chiuse in tutta la Capitale, Napoli “sorpresa” dalla Neve . Fortemente rallentata la circolazione dei treni, disagi a Capodichino. gelo anche in Piemonte e Lombardia

I FATTI VOSTRI ANNULLATO PER Neve/ Caos Rai : la produzione risponde alle critiche del web : I FATTI VOSTRI non va in onda per maltempo, Caos in Rai: Agorà comincia in ritardo, Storie Italiane senza pubblico. Le ultime notizie sui disagi provocati da Buran ai programmi tv(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:05:00 GMT)