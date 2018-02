Neve a Roma | tra baci e sci le foto più belle

Trigoria ricoperta di Neve : la situazione per la Roma [VIDEO] : Trigoria ricoperta di neve: la situazione per la Roma [VIDEO] – La Roma non sta attraversando un buon momento, la squadra di Di Francesco è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Milan, pesante ko per la corsa alle prime posizione della classifica. Problemi anche in Champions League, la Roma è chiamata a ribaltare il risultato dell’andata contro lo Shakhtar dopo il 2-1 dell’andata. Adesso i giallorssi si preparano per ...

Neve a Roma - treni in tilt : numerosi ritardi e cancellazioni - : La nevicata sulla Capitale ha causato molti disagi ai trasporti, in particolare alla circolazione ferroviaria. Il ritardo medio stimato da Fs è di 150 minuti, ma per alcuni convogli dell'alta velocità ...

Roma sotto la Neve - la sindaca Virginia Raggi anticipa il rientro dal Messico (dopo le polemiche) : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha deciso di anticipare il rientro da Città del Messico, dove si trova da venerdì scorso per partecipare alla riunione del C-40 Women for Climate, per essere già operativa da domani mattina nella Capitale sull'emergenza maltempo, dopo la nevicata che oggi ha interessato la città. Nelle scorse ore erano montate le polemiche per la sua assenza nella Capitale proprio nei giorni in cui ...

Emergenza Burian - Neve a Roma : confermato per domani 27 Febbraio il maxi concorso Inps : Oltre 22.000 candidati al concorso bandito dell’Inps sfideranno il maltempo e il gelido Burian domani e dopodomani per riuscire a guadagnarsi uno dei 365 posti da “analista di processo” banditi dall’Istituto di previdenza per la prima ricerca di personale dopo 10 anni. Le scuole resteranno chiuse per il rischio gelate ma resta confermata la prova alla Fiera di Roma per i 22.519 candidati che hanno i requisiti chiesti ...

Consigli per l'uso tranquillo della Neve romana : In compenso la magia della Città Eterna sotto la neve ha fatto il giro del mondo grazie ai social. Non solo Villa Borghese, il Colosseo o i preti che fanno a palle di neve coi pellegrini in Piazza ...

Neve a Roma - Burian non fa paura agli animali del Bioparco : L'area delle scimmie più piccole del mondo , tamarini e uistitì, è invece provvista di un moderno impianto di riscaldamento che si attiva quando la temperatura scende al di sotto di quella ...

Burian e Neve a Roma : la situazione dei treni regionali : Emergenza Burian, questo il dettaglio della circolazione ferroviaria della rete regionale nel nodo di Roma: Roma – Fiumicino Aeroporto: i collegamenti no stop Leonardo Express procedono con una corsa ogni 30 minuti, i treni della FL1 circolano con una frequenza di un treno ogni ora. FL2 Roma – Sulmona: collegamenti attivi da/per Roma Tiburtina, con ritardi medi di 60 minuti. Cancellati i servizi da/per Roma Termini. FL3 Roma – ...

Gattuso : "Un pò arrabbiati per la Neve a Roma" : La Capitale innevata: uno strano e inconsueto scenario per Gennaro Gattuso che, ai microfoni di Milan Tv, chiede la 'partita perfetta' mercoledì sera contro la Lazio, nella semifinale di ritorno di ...

Freddo e Neve : scuole chiuse anche domani a Roma. Rischio gelate : Oggi giornata di caos nei trasporti, molti treni cancellati e ritardi fino a 5 ore. Gelo su tutto il centro nord, in alcune località del Piemonte temperature oltre 20 gradi sotto lo zero - scuole ...

Neve a Roma : la situazione in tutta l’area metropolitana : Lunedì mattina, presso la Prefettura di Roma si è svolta la riunione del Comitato Coordinamento Soccorsi durante la quale, alla presenza

Roma in tilt per Neve e alberi caduti. Odissea treni : "Ritardi fino a 7 ore" - da FS rimborsi per i pendolari : La neve a Roma ha lasciato una città completamente in tilt, soprattutto per quanto riguarda la circolazione ferroviaria sia interna che esterna alla Capitale: il Gruppo FS ha già...