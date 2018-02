Neve a Roma | Colosseo e Fori chiusi per ragioni di sicurezza

Neve a Roma - treni bloccati : caos anche a Napoli : Traffico ferroviario nel nodo di Roma, a causa delle precipitazioni nevose che stanno bloccando alcuni scambi nelle stazioni del nodo. Il traffico è fortemente rallentato anche su tutte le linee del ...

Neve a Roma - in tilt i trasporti su strada : funzionano le metro : Roma, 26 feb. , askanews, - A Roma prevedibili forti disagi per il trasporto pubblico di superficie , bus e tram, a causa della nevicata che ha interessato la città dalla notte. Regolarmente ...

Neve a Roma : treni in ritardo. "E che saranno mai due fiocchi". Fino a 140 minuti di ritardo : "Circolazione ferroviaria al momento fortemente rallentata, a tratti ferma, nel nodo di Roma, a causa delle precipitazioni nevose che stanno bloccando alcuni scambi nelle stazioni del nodo". E i ritardi dei treni sono diventati protagonisti come la Neve a Roma. Una delle immagini che sta facendo il giro di twitter riguarda proprio i ritardi.Che sarà mai qualche fiocco di Neve... #NeveaRomapic.twitter.com/nyvbFnQTA9 — andrea scrosati ...

Neve a Roma - strade vuote e disagi. Città paralizzata : Roma si è risvegliata imbiancata di Neve e le strade sono vuote. Con le scuole chiuse e le corse degli autobus limitate o soppresse, la capitale si appresta ad affrontare una giornata di...

Gelo e Neve su gran parte dell'Italia. A Roma scuole chiuse - a Venezia il vento abbatte un pilone : Il vento gelido siberiano Burian congela nord e centro in marcia verso sud. neve nella notte anche a Roma, che si è risvegliata imbiancata. Come in molte altre città d'Italia, nella capitale oggi le ...

Neve a Roma - il Campidoglio : 'Limitate gli spostamenti' : 'Siamo al lavoro per garantire la percorribilità delle strade a fronte della nevicata eccezionale che ha interessato questa notte la Capitale. Si invitano i cittadini a limitare i propri spostamenti ...

Neve a Roma - strade impraticabili : alcune linee bus sospese. Comune invita a limitare gli spostamenti : Scuole chiuse per ordine della sindaca, strade poco praticabili e di conseguenze alcune linee dei bus sospese. Risveglio imbiancato, come previsto, per Roma e molti disagi. La nevicata, iniziata la notte scorsa intorno alle 2, sta continuando tutt’ora. Da poco dopo le 3, infatti, la Neve ha cominciato ad attecchire. Intorno alle 4, come era nelle ultime previsioni, la nevicata si è fatta via via intensa, tanto che al suolo ci sono almeno ...

Neve Roma - Mibact : oggi chiusi Colosseo - Foro e Palatino : A causa della nevicata in atto il Parco archeologico del Colosseo rimarrà chiuso nella giornata di oggi, lunedi’ 26 febbraio 2018: lo rende noto il Mibact. “Si informano pertanto i visitatori che per ragioni di sicurezza non sara’ possibile visitare l’Anfiteatro Flavio, l’area archeologica del Foro Romano e del Palatino. La direzione si scusa per i disagi“. L'articolo Neve Roma, Mibact: oggi chiusi Colosseo, ...

Neve Roma : Adr - ritardi e cancellazioni per i voli in partenza : “A causa delle intense precipitazioni nevose, sono previsti ritardi sugli scali di Fiumicino e Ciampino“: lo rileva sul suo sito la società Aeroporti di Roma consigliando ai viaggiatori “di contattare la compagnia aerea di riferimento, per informazioni aggiornate sul proprio volo“. L'articolo Neve Roma: Adr, ritardi e cancellazioni per i voli in partenza sembra essere il primo su Meteo Web.

Neve a Roma - ritardi sui bus e treni : metro regolare : Neve a Roma e disagi in città. Servizio metro regolare, ritardi sulla linea Termini-Centocelle. Atac, sul sito web, informa lo stato del servizio questa mattina a Roma, dove continua a nevicare. Se ...

Roma si sveglia sotto la Neve - TUTTE LE FOTO : Risveglio tutto bianco per Roma, fino al litorale, dove ormai nevica senza sosta da poco prima delle 2. Da poco dopo le 3, infatti, la neve ha cominciato ad attecchire. Intorno alle 4, come era nelle ...

