Neve a Roma | Capitale imbiancata dal centro a Ostia Scuole chiuse

È arrivato Burian - gelo sull'Italia Roma imbiancata sotto la Neve : Burian è arrivato e fa sentire tutta la sua forza. Il gelo di fatto stringe in una morsa la Penisola da nord a sud. Dopo gli allarmi della protezione civile dei giorni scorsi, è arrivata una nuova allerta. Le nevicate hanno coinvolto circa 1500 chilometri della rete stradale. E così la Società autostrade ha già predisposto un piano anti neve . Il freddo non ha risparmiato Roma . La Capitale da questa notte è coperta dalla neve . Ferme tutte le ...

Scuole chiuse - Comune di Roma/ Allerta maltempo : Neve e gelo - stop delle attività anche in Toscana : Scuole chiuse oggi a Roma a causa del maltempo : le località del Centro-Sud in cui è stato adottato lo stesso provvedimento a causa dell' Allerta gelo e neve causata da Burian.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 08:17:00 GMT)

Neve Roma : strade impraticabili - “limitate gli spostamenti allo stretto necessario” : “Siamo al lavoro per garantire la percorribilita’ delle strade a fronte della nevicata eccezionale che ha interessato questa notte la Capitale. Si invitano i cittadini a limitare i propri spostamenti allo stretto necessario“: lo ha scritto in un post su Facebook l’assessore all’Ambiente di Roma Pinuccia Montanari. Stanno scattando i piani operativi di Protezione Civile approntati da ieri nella Capitale. Oltre 170 i ...

Neve a Roma - forte rallentamento del traffico di treni ed aerei. Rischio caos nei trasporti : Aeroporti di Roma invita a contattare le compagnier per informazioni sui voli a Fiumicino e Ciampino. Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio

Burian arriva a Roma. Neve e freddo sulla capitale : Roma, 26 feb. , askanews, Risveglio con Neve e freddo polare per la capitale ma era ampiamente previsto che in queste ore è interessata dal passaggio della perturbazione portata dal vento nordico ...

Maltempo - Burian arriva a Roma. Neve e freddo sulla capitale : Roma, 26 feb. , askanews, Risveglio con Neve e freddo polare per la capitale ma era ampiamente previsto che in queste ore è interessata dal passaggio della perturbazione portata dal vento nordico ...

Il fascino insolito della Neve a Roma : l’ultima volta nel febbraio 2012 : Nevica da ore a Roma: la Capitale si è risvegliata immersa in un panorama suggestivo quanto insolito. L’ultima volta è accaduto nel febbraio 2012 quando Roma venne imbiancata, e le strade erano ricoperte da un manto di qualche centimetro. La perturbazione oggi si deve all’aria gelida siberiana, il Burian, mentre 6 anni fa era stata causata da un vortice d’aria gelida in quota dalla Valle del Rodano. In precedenza un altro ...