Neve a Roma | caos treni | numerosi ritardi e Intercity cancellati

Maxi-concorso Inps - domani la prima prova : in 22mila a Roma sotto la Neve : I requisiti richiesti dall'Inps per la prima ricerca di personale dopo 10 anni di blocco del turn over sono la laurea magistrale in economia, ingegneria gestionale o legge oltre al certificato B2 di ...

Roma - tra la Neve anche il leone e l'elefante : La neve scesa a Roma è caduta inevitabilmente anche sul Bioparco e il leone, la zebra, l'elefante e tutti gli altri animali presenti nella struttura hanno avuto la loro esperienza con la coltre bianca.

Roma - martedì via al maxi concorso Inps : in 22mila sfidano Neve e ghiaccio : Doppia prova per gli oltre 22.000 candidati in arrivo da tutta Italia al concorso bandito dell'Inps che sfideranno, oltre al tema della prova, anche il maltempo e il ghiaccio, domani e dopodomani, per ...

La Neve a Roma spacca l'Italia in due : Effetto Burian sulla circolazione ferroviaria. l'Italia è spaccata in due dalla neve e dal gelo con la cancellazione di tutti gli Intercity da e per Roma e i treni ad alta velocità con ritardi medi di ...

Maltempo - nuovo allerta al centrosud : Roma in tilt per Neve e alberi caduti. Odissea treni - ritardi fino a 7 ore : Ancora neve sull'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che integra ed estende quelle diffuse nei giorni scorsi: gli esperti prevedono ulteriori...

Passame er sale - c’è Neve su Roma : i commenti di Emma - Alessandra Amoroso e gli altri invadono il web : La neve su Roma ha mandato in tilt i cittadini Romani. Annunciata come quella del secolo, la nevicata che si è imbattuta sulla Capitale non ha mancato di suscitare l'entusiasmo di tutti i suoi avventori, compresi alcuni artisti che hanno voluto dare testimonianza delle condizioni meterelogiche della loro zona. A colpire è l'ironia di Luca Barbarossa, che ha voluto servirsi del suo ultimo brano in gara al Festival di Sanremo per descrivere il ...

Trigoria ricoperta di Neve : la situazione per la Roma [VIDEO] : Trigoria ricoperta di neve: la situazione per la Roma [VIDEO] – La Roma non sta attraversando un buon momento, la squadra di Di Francesco è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Milan, pesante ko per la corsa alle prime posizione della classifica. Problemi anche in Champions League, la Roma è chiamata a ribaltare il risultato dell’andata contro lo Shakhtar dopo il 2-1 dell’andata. Adesso i giallorssi si preparano per ...

Neve a Roma - treni in tilt : numerosi ritardi e cancellazioni - : La nevicata sulla Capitale ha causato molti disagi ai trasporti, in particolare alla circolazione ferroviaria. Il ritardo medio stimato da Fs è di 150 minuti, ma per alcuni convogli dell'alta velocità ...

Neve a Roma - tra baci e sci le foto più belle : Non solo disagi. La Neve a Roma ha regalato inedite vedute della città eterna come non si vedevano da tempo. Risale infatti al 2012 l'ultima nevicata nella Capitale. Questa mattina i Romani si sono ...

Roma sotto la Neve - la sindaca Virginia Raggi anticipa il rientro dal Messico (dopo le polemiche) : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha deciso di anticipare il rientro da Città del Messico, dove si trova da venerdì scorso per partecipare alla riunione del C-40 Women for Climate, per essere già operativa da domani mattina nella Capitale sull'emergenza maltempo, dopo la nevicata che oggi ha interessato la città. Nelle scorse ore erano montate le polemiche per la sua assenza nella Capitale proprio nei giorni in cui ...