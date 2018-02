Netflix | prima serie TV araba

Netflix annuncia Jinn - la prima serie originale araba in arrivo dal Medio Oriente : A darne notizia è il colosso in streaming stesso tramite il suo sito dedicato a news e comunicati stampa. Lo show sarà un thriller soprannaturale al cui interno vedremo lavorare numerose star ...

Arriva su Netflix 'Lost in Space' - la serie vista in anteprima dagli astronauti : Netflix annuncia l'esordio di 'Lost In Space', la nuova serie originale ispirata all'omonimo classico sci-fi degli anni '60. Mentre sulla Terra la nuova serie di avventure intergalattiche sarà ...

Prima Squadra : Juventus FC - da oggi la docu-serie in esclusiva su Netflix : NetFlix annuncia l’arrivo il 16 febbraio, in tutto il mondo, dei primi tre episodi di Prima Squadra: Juventus FC, una docu-serie originale NetFlix sul club calcistico italiano, una delle squadre con più tifosi al mondo. La seconda part...

La Juventus sbarca su Netflix : guarda l'anteprima : DIETRO LE QUINTE - I tifosi di tutto il mondo avranno infatti accesso al 'dietro le quinte' del club e si sentiranno più vicini che mai non solo alla squadra vincitrice di sei titoli di campionato ...

Netflix - binge watching la prima volta non si scorda : Subito al sodo, l’uso di Netflix è sempre più immersivo: secondo i dati forniti dal colosso dello streaming online per gli italiani la prima volta in cui ci dedichiamo ad una serie tv in un’immersione totale, in puro binge watching, parte cinque giorni dopo che è scattato l’abbonamento. Un’amore, nel più puro stile San Valentino, che parte da subito, mentre nel resto del mondo ci voglino circa 12 giorni prima di darci ...

Juventus su Netflix - l'anteprima della serie : È il primo prodotto del colosso americano di streaming su una squadra di calcio: i primi tre episodi saranno visibili da venerdì 16 febbraio in 190 Paesi, mentre la seconda parte sarà in catalogo d'...

"Prima squadra : Juventus FC" - ecco l'anteprima della serie Netflix : Un'anteprima, un pezzo di ciò che si vedrà tra una settimana: ecco un breve estratto di "Prima squadra: Juventus FC", la serie sui bianconeri di Netflix. È il primo prodotto del colosso americano di ...

La casa de papel 2 - la seconda parte in arrivo su Netflix in primavera : data e numero degli episodi restanti : La casa de papel 2 arriverà nei prossimi mesi su Netflix. Trattasi in realtà non di una seconda stagione, ma della seconda parte della serie nel suo complesso, che ha subito una rimodulazione nel numero e nella durata degli episodi nel passaggio dalla programmazione sulla tv generalista spagnola a quella sul gigante dello streaming mondiale. In poche settimane La casa de papel è diventato uno dei titoli di maggior successo del 2017, complice ...

Netflix lancia «Prima Squadra : Juventus FC» - la docu-serie sul club bianconero : Prima Squadra: Juventus FC Netflix annuncia l’arrivo in tutto il mondo, il prossimo 16 febbraio 2018, di Prima Squadra: Juventus FC, una docu-serie sul club di calcio più titolato d’Italia e una delle squadre più famose e con più tifosi al mondo. Previsti quattro episodi, ciascuno della durata di un’ora, per raccontare e ‘immortalare’ i calciatori e i protagonisti bianconeri durante la stagione in corso 2017/2018, ...

Netflix down - la piattaforma di streaming per la prima volta fuori uso : In rete si moltiplicano le segnalazioni: Netflix non funziona. Il colosso della tv in streaming per la prima volta nella sua storia incappa in un problema che sembra di non immediata soluzione. Solo un paio di giorni fa era arrivata la notizia che la piattaforma aveva fatto il pieno di ...