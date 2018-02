Nessuno può sbagliare

Il leader di CasaPound : "Nessuno può vietarci di fare manifestazioni" : 'Nessuno può vietare a nessuno di svolgere manifestazioni pubbliche e politiche soprattutto alle forze politiche che si candidano alle elezioni'. Lo ha detto il segretario nazionale di CasaPound, ...

Napoli - Bindi : “Parole di De Luca? Nessuno può intimidire la libera stampa - pilastro della vita democratica” : “Le parole del governatore Pd De Luca contro i giornalisti di Fanpage? Faccio mie le parole di Minniti: una democrazia vive della libertà di stampa. Esiste un’etica del giornalismo, ma Nessuno può intimidire la libera stampa con parole o atti“. Così Rosy Bindi, a margine della presentazione della relazione della commissione Antimafia, ha replicato sulle parole del presidente della Regione Campania, che aveva bollato come ...

“Imperdonabile! Ma come si fa?”. Nessuno sconto per Meghan Markle. I fan l’hanno notato subito e non hanno digerito quell’errore che - no - una futura principessa non può proprio permettersi : È, a questo punto, altamente probabile che a Meghan Markle certe regole non vadano proprio giù. Parliamo chiaramente di quelle imposte dall’etichetta della famiglia del suo futuro sposo, il principe Harry. Non è la prima volta che certe scelte dell’attrice canadese risultino decisamente controcorrente. Particolare che, ci mancherebbe altro, i tabloid britannici cavalcano a ogni occasione. L’attenzione sulla futura ...

“Dottore - mi è caduto dall’ano’’. Choc in ospedale : arriva singhiozzando e mostra al medico cosa ha sentito uscire dal suo fondoschiena. Nessuno osa fiatare e lui è terrorizzato. Quel che è successo a quest’uomo è orribile ma – ahimè – può capitare a tutti - specie a quelli che - al bagno - se la prendono comoda. Angoscia : Un uomo nel sud est della Cina è andato di corsa in ospedale dopo la mezzanotte dopo essersi accorto che dal suo ano, era sceso uno strano bozzo. I dottori che lo hanno visitato hanno detto che la “pallina” in questione – che era ancora attaccata al suo posteriore – era il suo retto che si era staccato dal corpo, così riporta il Daily Mail. In poche parole l’uomo ha avuto un prolasso rettale che consiste nella dislocazione dell’intestino retto, ...

“Pene in erezione per lei…”. Isola dei Famosi - naufraghi a luci rosse. Quando va in onda la clip Nessuno può crederci e invece è realtà. Una roba assurda che manda in delirio il pubblico in studio e a casa che - immediatamente - si scatena. Avete visto tutto? : Lunedì 5 febbraio è andata in onda la terza puntata de L’Isola dei Famosi. Una puntata ‘’particolare’’ durante la quale è stata chiarita, per quanto possibile, la faccenda droga all’Isola. Ospite in studio Eva Henger che ha spiegato meglio l’accaduto: “Francesco davanti a tutti noi ha preso questa cosa [la marijuana], la mattina hanno comunicato che dovevamo partire e andare in questa casa. Noi siamo saliti in un pullman, dove lui ha portato ...

Rosanna Marziale e le 5 ricette di bufala a cui Nessuno può resistere : Rosanna Marziale è una donna appassionata e determinata. Il suo cuore casertano è ricco di identità diverse che non amano essere ingabbiate in un’unica definizione. Anche per questo Rosanna ha scelto di fare la chef, una professione trasmessa dal padre e che le consente di esprimere appieno la propria coralità interiore. «Tutte le persone che sono e i miei caratteri si esprimono nella creazione di un piatto», ci racconta. Cuoca del ...

Il Papa è di tutti - Nessuno può parlare a suo nome : Roma – In occasione dell’imminente viaggio apostolico di Papa Francesco in Cile e in Perù e nel contesto di una settimana di discussioni nei media argentini,... L'articolo Il Papa è di tutti, nessuno può parlare a suo nome su Roma Daily News.

Francesco Rutelli stoppa la Lorenzin : "Nessuno può impadronirsi del simbolo della Margherita" : L'ex leader della Margherita, Francesco Rutelli, interviene sulla questione del simbolo della formazione centrista presentata da Beatrice Lorenzin - "CivicaPopolare" - che ha utilizzato proprio come immagine il fiore del suo antico partito. Il suo è un no secco."Sul piano formale, e giuridico, non c'è una parola da aggiungere alla diffida presentata dagli avvocati Morganti e Grassi - scrive Rutelli su Facebook -. Nessuno può ...

