Neonato finisce in ospedale dopo avere ingerito del miele

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Un bambino di appena cinque mesi è stato ricoverato nel piemontese per essere stato affetto da botulismo infantile. Si tratta del primo caso in Piemonte ed i medici continuano ad effettuare le opportune ricerche nel tentativo di scoprire meglio cosa sia stato a costringere ilad un ricovero forzato. Il primo alimento ad essere stato accusato dicontaminato l'organismo del bambino è stato ilnel quale la nonna del piccolo aveva unto il ciuccio prima di darglielo. I genitori del bambino, comunque, non si ritengono soddisfatti ed insistono affinché vengano avviate ulteriori analisi sul batterio che ha aggredito il proprio bambino, poiché ilgli sarebbe stato somministrato oltre un mese prima che insorgessero i sintomi del botulismo. Il caso del bambino affetto da botulismo infantile I primi sintomi di botulismo sarebbero stati ravvistati nel bambino durante la ...