Neonato abbandonato in un convento

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Il caso è stato segnalato oggi al Tribunale dei minori: unè stato lasciato aldi San Francesco da Paola, a Monopoli, è in buone condizioni, si stima abbia 3 o 4 giorni, e presto troverà una nuova famiglia ad accoglierlo. Ilaveva ripristinato la "ruota della vita" lo scorso dicembre dopo anni di inattività; l'anticodi San Francesco l'aveva rimessa in funzione dopo che l'anno scorso una bambina appena nata era morta di stenti e di freddo dopo essere stata abbandonata. La piccola si chiamava Chiaraluna ed era stata lasciata sul litorale di Monopoli da sua madre, appena dopo il parto. Questa volta chi ha lasciato il bimbo nella ruota ha premuto il bottone rosso che avvisa i frati della presenza di un bambino: anche se la persona che lo haè sparita immediatamente, ilnon è mai stato in pericolo ed ora è stato affidato al Tribunale ...