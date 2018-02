NBA | super Hardem | Houston vola

NBA All–Star Game 2018 : LeBron supera Steph all’ultimo respiro : Allo Staples Center di Los Angeles va in scena la 67esima edizione dell’All-Star Game, un’edizione emozionante e combattuta, soprattutto nel finale, in cui LeBron James guida il suo team alla vittoria sul quello di Stephen Curry (148 a 145) e viene eletto MVP: 29 punti, 10 rimbalzi e 8 assist per il Re. Ma non sono solo i numeri a descrivere la sua prestazione, James è risultato decisivo in tutti i momenti importanti della partita: ha siglato il ...

NBA : Portland supera Golden State - bene i Clippers contro i Celtics : Nba: Portland supera Golden State, bene i Clippers contro i Celtics Altra notte di Nba, altro stop per Golden State, che cade 117-123 a Portland. Ottimo successo dei Clippers che, guidati da Jordan e Gallinari, mandano al tappeto Boston 129-119. Non sbaglia invece Toronto, 122-98 a Chicago, mentre New York perde contro Washington 118-113. Miami […] L'articolo Nba: Portland supera Golden State, bene i Clippers contro i Celtics sembra essere ...

NBA - con 37 di LeBron James e la nuova super panchina i Cavs mandano ko OKC : Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers 112-120 TABELLINO Non è passato neppure un mese dall'umiliante sconfitta con 148 punti subiti per mano dei Thunder e i Cleveland Cavs sembrano un'altra ...

NBA - Blake Griffin superstar e Kobe Bryant MVP : la storia dell'All-Star Game 2011 : Il protagonista di quella tre-giorni losangelena fu senza ombra di dubbio Blake Griffin, presentato al mondo come il volto nuovo della lega. Dopo una prima parte di stagione sfavillante, il rookie ...

NBA - Boston cade - sorpasso Toronto a Est. Super Lillard coi Kings : Wade non poteva chiedere di meglio: il suo ritorno in maglia Heat si è concluso con la vittoria che ha messo fine alla striscia negativa di 5 sconfitte consecutive. Dwyane mette anche la firma d'...

NBA - risultati della notte : Boston sconfitta da Indiana - Cleveland vince con super James - Lillard dice 50 : Boston Celtics-Indiana Pacers 91-97 IL TABELLINO Le due squadre non potevano arrivare alla sfida del TD Garden in maniere più opposte: i Celtics reduci dal supplementare giocato la sera prima a ...

Basket - NBA : super Gallinari trascina i Clippers - Washington tallona Cleveland : Washington - Serata da incorniciare per i Los Angeles Clippers , 27-25, che vincono in rimonta 104-101 contro i Dallas Mavericks , 17-37, con Danilo Gallinari grande protagonista e autore di 28 punti ...

NBA Regular Season 2017/18 : Celtics al top con un super Rozier - Walker risolleva gli Hornets! : Che primi tre giorni di febbraio nell’NBA Regular Season 2017/18! Nei giorni che precedono l’evento sportivo più seguito dagli americani, ovvero il super Bowl, l’NBA ha regalato spettacolo grazie soprattutto ad alcune sorprese che vedremo tra poco. Partiamo subito infatti a vedere cosa è successo nelle 8 partite giocate giovedì in questa NBA Regular Season. Una fantastica e inaspettata tripla doppia di Rozier (17 punti, ...

NBA 2018 : Cavs col brivido contro gli Heat - Celtics straripanti. McCollum trascina i Blazers con 50 punti. Super Belinelli non basta agli Hawks : Vittoria col brivido per i Cleveland Cavaliers nel match clou della notte NBA. Una tripla di Jae Crowder regala ai Cavs un successo di fondamentale importanza per preservare il terzo posto proprio ai danni dei rivali più accreditati, i Miami Heat, capaci di restare a contatto per quasi tutta la durata del match, prima di cedere nel finale anche alla sfortuna di un instant replay che a 10” dalla sirena premia i padroni di casa, che prevalgono ...

NBA - super Harden con tripla da 60 punti - ko gli Warriors : Notte ricca di sorprese in Nba. La più bella è sicuramente il record di James Harden che ha realizzato una tripla doppia con ben 60 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, tracinando al successo i suoi ...

Golden State supera Boston nella possibile finale NBA : Roma, 28 gen. (askanews) Sette partite nella notte Nba e anticipo di quella che potrebbe essere la finale del campionato tra i Golden State Warriors e i Boston Celtics. Uno strepitoso Steph Curry, ...

Basket - NBA 2018 : Golden State batte Boston con un super Curry. Westbrook formato MVP ed OKC infila la settima vittoria : Sono sette le partite della notte NBA. C’era grande attesa per la sfida tra le due numero uno delle rispettive Conference, Golden State contro Boston. Vincono i Warriors 109-105 dopo un match che ha visto i campioni in carica partire male (sotto di dieci punti) e ribaltare la contesa nel terzo quarto. Nel finale punto a punto è stato poi decisivo uno strepitoso Steph Curry, miglior marcatore del match con 49 punti a referto ed uno ...

NBA - All Star Game 2018 – Calendario - programma - orari e tv : show stellare a Los Angeles! Super sfida James contro Curry - schiacciate e tiri da 3 : L’All-Star Game 2018 della NBA è uno degli eventi più attesi della stagione. Lo spettacolare weekend all’insegna del grande basket, tra schiacciate, tiri da 3, show con i migliori professionisti in campo della migliore Lega al mondo, è uno degli appuntamenti più amati dagli americani e dagli appassionati della palla a spicchi sparsi in tutto il mondo. Quest’anno l’All-Star Game NBA si svolgerà a Los Angeles (USA) nel weekend del 16-18 febbraio. ...

NBA : Oklahoma regola Washington - Denver supera New York : Oklahoma City-Washington 121-112 Dopo i problemi di inizio stagione Oklahoma City sembra aver ingranato la marcia giusta. I Thunder continuano a fare progressi a livello offensivo e trovano contro i ...