Nazionale | Di Biagio | ' Chiamatemi pure traghettatore | io mi sento ct Buffon ha detto si

Nazionale - ecco come sarà l'Italia di Di Biagio : Il neo c.t. conferma Buffon sia contro l'Argentina che l'Inghilterra e parla di Balotelli Stage azzurro: ecco i 24 chiamati dal nuovo ct Balotelli: "Il mio sogno è l'Italia" / VIDEO

Calcio - Gigi Di Biagio : “Buffon torna in Nazionale! Chiellini ci sarà - Barzagli lascia. Balotelli? Non chiudo la porta” : C’è fermento in seno alla Nazionale di Calcio in attesa che venga nominato il nuovo CT. Gigi Di Biagio ricoprirà il ruolo ad interim durante le amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra. L’ex centrocampista non si è nascosto e alla Gazzetta dello Sport ha rilasciato importanti dichiarazioni sull’Italia che scenderà in campo tra un mese. Il capitolo senatori è quello più interessante perché si parla chiaramente di un ...

Di Biagio : 'Ho proposto a Buffon di fare altre 2-3 partite con la Nazionale' : Il Commissario Tecnico Luigi Di Biagio apre lo stage della Nazionale con una conferenza stampa a Coverciano. Il successore di Ventura conferma di aver chiesto a Gigi Buffon di continuare: "Ho parlato ...

Nazionale - Di Biagio allo scoperto : “ecco cosa hanno deciso di fare i senatori” : “Ho la voglia di dimostrare qualcosa di buono. Oggi sono l’allenatore della Nazionale e deve fare qualcosa di buono per la squadra e i ragazzi. Chiamatemi pure come ritenete opportuno, non è l’appellativo la mia priorità”. Esordisce così in conferenza stampa il Ct della Nazionale, Gigi Di Biagio, il quale successivamente è passato ad affrontare il discusso tema dei senatori azzurri. Di Biagio non ha voluto prendere alcuna ...

Fabrizio Biasin e la nuova Nazionale del ct Di Biagio : 'C'è spazio per tutti ma...' - il brutto sospetto : Luigi Di Biagio è il ct della Nazionale. Potete non crederci ma è così, almeno in attesa che in Figc prendano delle decisioni. Nel frattempo ci pensa il selezionatore dell' Under 21 che, tra l' altro, ...

Nazionale - i convocati di Di Biagio per lo stage/ Italia-Olanda - amichevole : il 4 giugno 2018 a Torino : convocati Nazionale stage Italia, 24 nomi sulla lista di Di Biagio. Diramato l’elenco dei calciatori azzurri che prenderanno parte alla tre giorni di allenamenti a Coverciano(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 21:58:00 GMT)

Nazionale - Di Biagio chiama 24 azzurri per uno stage : Lunedì 26 febbraio il raduno a Coverciano, ma mancheranno i calciatori delle squadre impegnate nel posticipo della 7ma giornata di ritorno e quelli dei 4 club impegnati in Coppa Italia

Nazionale - i convocati di Di Biagio per lo stage dell’Italia : tante sorprese! : La Nazionale italiana guidata da Gigi Di Biagio si appresta a radunarsi per la prima volta per uno stage. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati per l’impegno al quale non parteciperanno i big della compagine azzurra, ma potremo vedere all’opera diversi nuovi innesti che in futuro potranno entrare in rosa in pianta stabile. Ecco quanto comunicato dalla Figc in data odierna. Nazionale, i convocati di Di Biagio per lo stage ...

Pirlo di nuovo in Nazionale? Il regista ‘chiama’ Di Biagio : Andrea Pirlo, intercettato a margine di un evento organizzato da Intesa Sanpaolo e Panini a Milano, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti: “Se mi aspettavo Gattuso convincente come allenatore? Lo speravo, sta facendo molto bene l’ho sentito qualche giorno fa e sono contento di quello che sta facendo. Ha portato grande voglia e grande senso di appartenenza che erano le cose che sono mancate negli ultimi anni al Milan. Se il ...

Anche De Rossi (dopo Buffon e Chiellini) si “appende” alla Nazionale : tocca a Di Biagio tagliare il cordone ombelicale! : Novità, rinnovamento, freschezza, gioventù. E’ questo che l’Italia chiede adesso a Di Biagio. Non si può dimenticare il flop più grande della storia della nostra Nazionale, non si può mettere alle spalle come se nulla fosse. E’ giunto il momento di cambiare. La vecchia guardia, che ringraziamo e loderemo per sempre, deve lasciare spazio ai giovani. Eppure i cosiddetti veterani sembra proprio non abbiano intenzione di farsi da ...

La nuova Nazionale prende forma : il futuro è roseo - Di Biagio può divertirsi - ‘vecchi’ permettendo : La delusione per la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Russia 2018 è ancora fresca. E forse solo a giugno realizzeremo veramente che la Nazionale italiana non ci sarà tra le squadre che si contenderanno la vittoria finale. Sarà un’estate anomala senza gli azzurri ma il momento di piangersi addosso è finito. Serve rimboccarsi le maniche per ricostruire dalle ceneri, per evitare un Italia-Svezia bis. E le premesse ci ...

Nazionale - con Di Biagio torna Balotelli? Intanto Cutrone prenota il futuro : C i sono gol nuovi in fondo al tunnel azzurro. Vedranno la luce presto? Risposta prematura, ma nel buio in cui è precipitato il nostro calcio fuori dal Mondiale qualunque bagliore è anche speranza. ...