Nazionale adesso spazio Ital-Milan | il blocco Juve “invecchia” | il futuro è rossonero!

(Di lunedì 26 febbraio 2018). Dopo le recenti prestazioni della squadra di mister Gattuso, il Ct dell’ia Di Biagio non può tapparsi gli occhi. La squadra rossonera sta giocando un calcio solido e piacevole, portando a casa anche risultati di livello. Tutto ciò con tanti giovaniiani in rosa, che potrebbero andare a creare unall’interno della. Sino a qualche mese fa si è parlato di, con un novero di calciatori bianconeri a fare da cardine della compagine azzurra.però il ciclo delbianconero volge al termine per chiari limiti anagrafici. Buffon, Barzagli, Chiellini e Marchisio devono lasciaral nuovo che avanza ed il nuovo ha i colori rossoneri. Spada/LaPresse La nostrastoricamente si affida ad undi una singola squadra per costruire attorno una squadra competitiva. E’ stato così ai ...