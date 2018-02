Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy ha una data di uscita giapponese

optimaitalia

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Pochi giorni fa vi abbiamo parlato dell'annuncio relativo aper Nintendo Switch: la trilogia sviluppata da Cyber Connect 2, e ispirata all'immaginario del manga di Masashi Kishimoto e dell'anime di Studio Pierrot, uscì sulle console di vecchia generazione e, dopo essere approanche su PS4 e Xbox One per unirsi all'ultimo capitolo intitolato4, si prepara a sbarcare anche sulla piattaforma ibrida della Casa di Kyoto: ladi lancio, almeno in terra nipponica, avverrà in primavera.I tre giochi in una sola raccolta usciranno il prossimo 26 aprile 2018 in Giappone, mentre ancora non conosciamo unadieuropea che potrebbe essere svelata a breve. La collection, come detto, si compone diShippuden2 eShippuden3, inclusa ...