Naruto to Boruto Shinobi Striker riceverà altre open beta in futuro

Problemi Naruto to Boruto Shinobi Striker open beta : aggiornamento server in corso : A partire dalla giornata di ieri, venerdì 23 febbraio, Bandai Namco ha reso disponibile la open beta di Naruto to Boruto Shinobi Striker, per permettere a tutti i giocatori che attendono il titolo di saggiare il gameplay e i server di gioco del nuovo gioco a incontri ispirato al franchise di Masashi Kishimoto e focalizzato sul multiplayer online. Purtroppo, nelle prime ore di gioco, la community ha riscontrato numerosi Problemi ai server, ma ...

Naruto to Boruto Shinobi Striker Open Beta - tutti i dettagli sulla sessione : L'Open Beta di Naruto to Boruto Shinobi Striker si terrà a partire dal prossimo 23 febbraio, e sarà estesa fino al 26 dello stesso mese. Bandai Namco ha recentemente svelato tutti i dettagli ufficiali sulla sessione di prova, utile a testare non soltanto le meccaniche di gameplay ma anche (e soprattutto) la stabilità dei server di gioco. Vediamo quindi tutto ciò che c'è da sapere sui contenuti dell'Open Beta. L'Open Beta di Naruto to Boruto ...

Tra pochi giorni parte l'open beta di Naruto to Boruto Shinobi Striker : Tempo di prove con mano per un nuovo progetto dedicato all'amato universo di Naruto. l'open beta di Naruto to Boruto Shinobi Striker sarà infatti disponibile tra pochissimi giorni.Ecco il comunicato di Bandai NamcoCrea un team di 4 giocatori e combatti online contro persone di tutto il mondo, grazie alla open beta per PlayStation 4 di Naruto to Boruto Shinobi Striker dal 23 al 25 febbraio.Read more…

Open beta di Naruto to Boruto Shinobi Striker fissata in Giappone - anche da noi? : Naruto to Boruto Shinobi Striker è il nuovo progetto videoludico, in sviluppo presso il team di Soleil ltd e targato come sempre Bandai Namco, ispirato al franchise creato da Masashi Kishimoto e proseguito con Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto grazie alle gesta di Boruto: Naruto Next Generations, opera manga e anime che segue le orme del protagonista del franchise originale e narra la storia del figlio del Settimo Hokage. Il gioco si è già mostrato ...

L’open beta di Naruto to Boruto Shinobi Striker nel 2018 vi darà un costume gratis : La closed beta di Naruto to Boruto Shinobi Striker si è tenuta lo scorso weekend, precisamente tra il 15 e il 17 dicembre. Tuttavia i fan del nuovo videogioco ispirato all'opera di Masashi Kishimoto - e al suo sequel, ovvero Boruto: Naruto Next Generations - possono star tranquilli, perché nel corso del 2018 ci sarà una open beta valida per tutti i giocatori. Giocare questa futura versione di prova, inoltre, vi permetterà di sbloccare un outift ...

Naruto to Boruto Shinobi Striker closed beta : provato il nuovo gioco di Bandai Namco : Nel weekend incluso tra il 15 e il 17 dicembre alcuni, fortinati fan di Naruto to Boruto Shinobi Striker hanno potuto mettere mano all’ambita closed beta del nuovo videogioco ispirato all’opera di Masashi Kishimoto e al suo sequel – Boruto: Naruto Next Generation, a cura di Mike Ikemoto e Ukyo Kodachi e supervisionato dallo stesso Kishimoto. Il titolo è prodotto, come sempre, da Bandai Namco ed è in sviluppo per Playstation 4, Xbox One e PC ...

Naruto to Boruto Shinobi Striker closed beta : video sulla personalizzazione del personaggio : La prima sessione di gioco della closed beta di Naruto to Boruto Shinobi Striker è andata. Rimangono ancora tre sessioni tra la giornata di oggi e l'alba di domani. La versione di prova a porte chiuse ci ha guidato agli esordi del nostro personaggio personalizzato, ed ecco che vi mostriamo le opzioni di personalizzazione del proprio avatar. Purtroppo la closed beta di Naruto to Boruto Shinobi Striker non includeva tutte le opzioni di ...