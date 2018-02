Napoli-Reina | divorzio certo a fine stagione

Calciomercato Napoli - Reina ai saluti. Accordo tra lo spagnolo e il Milan : La conferma dell'addio al termine del campionato arriva proprio dal portiere iberico, pronto a raccogliere l'eredità di Donnarumma: Giuntoli al lavoro per Leno e Meret

Reina - l’addio al Napoli : “Il calcio funziona così - oggi sei qui e domani lì” : Reina, l’addio al Napoli: “Il calcio funziona così, oggi sei qui e domani lì” La corsa di Pepe Reina al Napoli è giunta sul rettilineo finale. Prima, c’è uno scudetto da inseguire, un sogno da coronare. Poi, sarà il momento dell’addio. A 35 anni, dopo tre stagioni vissute sotto il Vesuvio, il portiere spagnolo, con […] L'articolo Reina, l’addio al Napoli: “Il calcio funziona così, oggi sei qui e ...

Napoli - Reina saluta i compagni : “il prossimo anno non sarò qui” : “Oggi festeggiamo e ci salutiamo, il prossimo anno non saremo più qui. Nel calcio funziona così, oggi sei qui e domani sei lì”. Il portiere del Napoli Pepe Reina ha dato l’addio a compagni ed amici. Secondo quanto rivelato da Il Mattino, durante la festa di compleanno della figlia Grecia, il portiere spagnolo avrebbe preso la parola pronunciando le frasi d’addio sopracitate. Il contratto va in scadenza ed il club non ...

Primavera - il Napoli batte la Juve : 3-2 in trasferta. E arrivano gli applausi di Reina e compagni : Gol, emozioni e spettacolo: in due parole, Juventus-Napoli. E in questo caso cambia davvero poco che si tratti delle formazioni Primavera, perchè le due squadre in campo hanno dato vita a una partita ...

Napoli - non solo Milan : altre due offerte per Reina : Secondo Rai Sport , non c'è solo il Milan su Pepe Reina . Anche Manchester City e Newcastle lo prenderebbero volentieri da secondo di lusso, visto il contratto a scadenza col Napoli.

Napoli - Reina non rinnova : Il suo contratto è in scadenza a fine stagione e secondo quanto riportato da Rai Sport Pepe Reina non rinnoverà il suo accordo con il Napoli .

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Spal : Reina vs Meret - quote e ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Spal: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano al San Paolo. Ottima occasione di allungare per i partenopei(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:17:00 GMT)

Lipsia - Gulacsi : “In Germania si parla benissimo del Napoli. Reina è stato la mia guida al Liverpool” : La marcia d’avvicinamento alla sfida con il Lipsia inizia ad entrare nel vivo. Giovedì sera al San Paolo il Napoli affronterà la squadra tedesca per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Quest’oggi, Péter Gulácsi, portiere dei teutonici, ha parlato dell’imminente sfida al Napoli ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Siamo in un buon […] L'articolo Lipsia, Gulacsi: “In Germania si parla ...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - Perin rimane l'obiettivo per il dopo Reina (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: per la porta piace sempre Perin del Genoa al fine di sostituire lo spagnolo Reina.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:11:00 GMT)

DIRETTA/ Napoli Bologna (risultato live 1-1) info streaming video e tv : Reina salva su Palacio! : DIRETTA Napoli Bologna info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la partita di Serie A al San Paolo (28 gennaio)(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 15:22:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Reina decide a breve - sale Perin (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l’estremo difensore del club campano, Pepe Reina, deciderà a breve il da farsi, intanto sale Perin(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 10:25:00 GMT)

Reina - futuro incerto : Milan pronto a strapparlo al Napoli : La grande parata contro l' Atalanta è stata, finora, la ciliegina su un'ottima stagione per Pepe Reina : il suo futuro al Napoli , però, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, non è ancora deciso. Entro fine marzo De Laurentiis gli comunicherà la sua intenzione, se tenerlo o lasciarlo andare. Anche se i segnali non sono incoraggianti: Giuntoli sta già lavorando per ...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - rifiutata l'offerta del Newcastle per Pepe Reina (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra azzurra. rifiutata la proposta di 10 mln per Reina dal Newcastle. Quali saranno le mosse dei campani?.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 14:22:00 GMT)