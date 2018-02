Napoli | Albiol | ' Il Cagliari con noi è molto motivato '

Napoli - rinforzo per Sarri : arriva Milic. Albiol : ''Scudetto il sogno di tutti noi'' : Napoli - rinforzo in arrivo per Maurizio Sarri. Il nuovo infortunio occorso a Ghoulam ha convinto il club azzurro ad intervenire nel reparto arretrato. A Castel Volturno è arrivato Hrvoje Milic, ...

Napoli-Spal - probabili formazioni : Mertens e Albiol nuovamente titolari : Domenica il Napoli scenderà in campo al San Paolo alle 15.00 per la sfida con la Spal. L’atmosfera sarà diversa da quella che ha accompagnato gli undici scesi in campo ieri sera contro il Lipsia. La squadra dovrà riprendersi da una sconfitta che sicuramente non ridimensiona il lavoro fatto finora, essendo l’Europa League un obiettivo di second’ordine, ma […] L'articolo Napoli-Spal, probabili formazioni: Mertens e Albiol ...

Infermeria Napoli - le ultime sulle condizioni di Albiol e Hamsik : Infermeria Napoli – “Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. La squadra si è divisa in due gruppi e ha lavorato con il pallone dell’Europa League. Chi ha giocato dall’inizio contro la Lazio ha svolto, sul campo 1, attivazione, allenamento aerobico e di seguito partitina con le porte piccole. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati su un circuito di forza e successivamente hanno ...

Napoli - c'è Mertens per il sorpasso : e in difesa recuperano Albiol e Hysaj : L'esame Lazio è tra i più severi per il Napoli nel rush scudetto: azzurri chiamati al controsorpasso dopo il successo della Juve a Firenze. La formazione di Simone Inzaghi è...

