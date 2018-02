Nainggolan non solo senza cresta | Ünder invisibile

Roma - Totti sempre da leader : 'Schick è super. E Nainggolan non si discute' : Roma - La Roma vive una fase delicata della sua stagione, tra il campionato in cui lotta per un posto in Champions League con Lazio e Inter e nella stessa competizione europa che la vedrà ospitare il ...

Le verità di Nainggolan : "io - cresciuto senza padre. Non sono un educatore - ma firmo a vita con la Roma" : Il centrocampista giallorosso infatti, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sky Sport, ha affrontato diversi temi: dalla sua infanzia difficile all'amore per i colori giallorossi. Ecco le ...

Roma - Nainggolan : 'Resto fino a quando non mi cacciano' : In questo momento sono felice qui e l'importante per me è essere felice', ha detto il belga a 'I signori del calcio' su Sky Sport. Nella città eterna ha trovato il suo habitat perfetto e, nonostante ...

Ma come ca...lcio ti vesti? Nainggolan in tuta - ma non in una qualsiasi : ecco come Radja si è presentato a Trigoria : Alisson Becker pubblica la foto di Nainggolan prima degli allenamenti con una strano look, la foto del calciatore della Roma è virale Radja Nainggolan si è presentato a Trigoria per gli allenamenti ...

Dzeko - Emerson Palmieri - ma non solo : il Guanghzou punta Nainggolan : Roma, 23 gennaio 2018 - Con le cessioni ormai imminenti di Edin Dzeko ed Emerson Palmieri al Chelsea per 50 milioni di euro più bonus (decisiva ieri la telefonata di Antonio Conte per convincere l'...

Dzeko e Nainggolan in uscita dalla Roma. Monchi : "Non vogliamo smantellare la rosa" : La Roma non va a caccia di offerte in giro per il mondo e non vuole ridimensionare la rosa. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: rinforzare la squadra'

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 16 gennaio in DIRETTA : l’Inter non si ferma dopo Lisandro Lopez. Il Napoli aspetta Verdi. Intrigo Nainggolan : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE di Calciomercato invernale. Anche oggi, martedì 16 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro, oltre a quelle delle principali squadre internazionali. In Italia è attivissima l’Inter. I nerazzurri hanno ufficializzato ieri l’acquisto del difensore Lisandro Lopez dal Benfica ma non vogliono fermarsi ed ora pensano a rinforzare il reparto ...

