MWC 2018 | intervista a Carolina Milanesi di Creative Strategies

Al MWC 2018 Wiko presenta i nuovi top di gamma Wiko View 2 e View 2 Pro : Nel corso del Mobile World Congress 2018 Wiko ha presentato i suoi nuovi top di gamma, Wiko View 2 e Wiko View 2 Pro, dotati di una notevole somiglianza con Essential Phone, almeno per quanto riguarda il frontale. L'articolo Al MWC 2018 Wiko presenta i nuovi top di gamma Wiko View 2 e View 2 Pro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ecco le novità di HMD Global al MWC 2018. Dal Nokia 8 Sirocco al ritorno del Nokia 8110 : Il Mobile World Congress 2018 è arrivato, e come ogni anno l’evento dedicato all’universo mobile che si tiene a Barcellona riesce a catalizzare l’attenzione degli appassionati di tecnologia con la presentazione di prodotti molto attesi che vedremo sul mercato nei prossimi mesi. All’evento non poteva certo mancare HMD Global, la società responsabile del ritorno sul mercato dei dispositivi a marchio Nokia. Ed è proprio in ...

Ulefone T2 Pro - la nostra anteprima del vero borderless da MWC 2018 (video) : Scopri uno degli smartphone più borderless (senza bordi) visti finora. Ulefone T2 Pro è senza cornici, con un display ampio da 6.7 pollici, sensore di impronte sotto lo schermo e molto altro. Uno dei prodotti più belli! L'articolo Ulefone T2 Pro, la nostra anteprima del vero borderless da MWC 2018 (video) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Wiko presenta la sua nuova gamma di prodotti entry levelal MWC 2018 : Al Mobile World Congress 2018 Wiko ha presentato la sua nuova gamma di prodotti, comprendente sei smartphone di varie fasce di prezzo, compresi tre nuovi smartphone con Android Oreo Go Edition. L'articolo Wiko presenta la sua nuova gamma di prodotti entry levelal MWC 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

MWC 2018 : Sony Xperia XZ2 - l'intrattenimento globale : ... ma anche di convertire i contenuti in High Dynamic Range , HDR, , in modo da ottenere una qualità migliore a anche guardando video in streaming. XZ2 offre una nuova esperienza sensoriale che ...

SAMSUNG GALAXY S9/ MWC 2018 - nuova sfida con Apple : una gamma di colori per una luminosità senza precedenti : SAMSUNG GALAXY S9: Mwc 2018 presentanti due modelli. nuova sfida con Apple: dalla fotocamera intelligente al super rallentatore. Le ultime notizie sui nuovi telefonini sudcoreani(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 15:52:00 GMT)

Lenovo Yoga 730 e 530 : presentati al MWC 2018 i primi convertibili con Cortana e Alexa : Dopo svariati rumor, sono stati appena presentati al Mobile World Congress 2018 i primi due dispositivi Windows 10 ad integrare di default l’assistente vocale Amazon Alexa, oltre che ovviamente Cortana. Stiamo parlando del nuovo Yoga 730 (disponibile nei modelli da 13 e 15 pollici) e del nuovo Yoga 530. Con lo Yoga 730, Lenovo sta cercando di portare le caratteristiche premium della famiglia Yoga a un prezzo un po’ più conveniente ...

Lenovo Yoga 730 e 530 : presentati al MWC 2018 i primi convertibile con Cortana e Alexa : Dopo svariati rumor, sono stati appena presentati al Mobile World Congress 2018 i primi due dispositivi Windows 10 ad integrare di default l’assistente vocale Amazon Alexa, oltre che ovviamente Cortana. Stiamo parlando del nuovo Yoga 730 (disponibile nei modelli da 13 pollici e 15 pollici) e del nuovo Yoga 530 da 14 pollici. Con il nuovo Yoga 730, Lenovo sta cercando di portare le caratteristiche premium della famiglia Yoga a un prezzo un ...

BMW i3 o KITT? Al MWC 2018 BMW testa il futuro dell’automazione : Al MWC 2018, al fianco dei vari produttori di smartphone è presente anche BMW. Quale palcoscenico migliore per mostrare le innovazioni più recenti? L'articolo BMW i3 o KITT? Al MWC 2018 BMW testa il futuro dell’automazione è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 8110 - al MWC2018 il produttore finlandese presenta la riedizione del Matrix Phone : Dopo il 3310 presentato lo scorso anno, HMD ha deciso di portare al Mobile World Congress di Barcellona la riedizione di un’altra leggenda di Nokia: il celebre 8110, ricordato anche per essere stato il cellulare usato in Matrix da Neo & co. Il nuovo Nokia 8110 sarà un feature Phone (ossia un cellulare “classico”), supporterà le reti 4G ed avrà il wifi (potrà essere usato anche come hotspot). Il design, come nel ...

Salifish V3 - presentato oggi al MWC 2018 - guarda con interesse ai feature phone 4G : Al Mobile World Congress 2018, iniziato oggi a Barcellona, Jolla ha presentato la terza versione di Sailfish, il sistema alternativo ad Android che potrebbe trovare nuova vita sui feature phone 4G, che sembrano suscitare sempre maggiore interesse tra gli utenti. L'articolo Salifish V3, presentato oggi al MWC 2018, guarda con interesse ai feature phone 4G è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Novità MWC 2018 con Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact : foto - scheda tecnica e uscita in Italia : Sony Xperia XZ2 e XZ2 sono stati presentati oggi 26 febbraio in quel di Barcellona in apertura del MWC 2018. Dopo la presentazione avvenuta ieri sera del Samsung Galaxy S9 era molta l'attesa pure per questo top di gamma Android che punta su un re-design relativamente coraggioso per il brand e come sempre su una fotocamera che, seppur con singolo sensore, non scherza affatto. Partiamo proprio dal nuovo look del Sony Xperia XZ2. La nota serie ...

Le novità di Sony Mobile a MWC 2018 : ... bensì di convertire i contenuti in High Dynamic Range , HDR, , in modo da ottenere una qualità migliore e vivere un'esperienza da cinema anche guardando video in streaming. Progettato per un ...

MWC 2018 - svelati i nuovi smartphone Samsung Galaxy S9 e S9+ : Che si tratti di guardare un film o di ascoltare in streaming l'ultimo album del proprio artista preferito, i suoni sono chiari, nitidi e di alta qualità. Galaxy S9 e S9+ supportano anche la ...