MWC 18 | Tutte le novità di ZTE

yourlifeupdated

: (MWC 18: Tutte le novità di Huawei) su TecnoGers - - tecnogers : (MWC 18: Tutte le novità di Huawei) su TecnoGers - - CashDroid : MWC 18: Tutte le novità di Huawei - Ambaradan105 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) ZTE è presente al MWC 2018 di Barcellona e nell’evento di oggi ha presentato diversi smartphone tra cui uno con Android Go ZTE presenta Blade V9, Blade V9 Plus e Tempo Go con Android Go ZTE è in grande spolvero al MWC 2018 di Barcellona e presenta 3 smartphone, Blade V9, Blade V9 Vita e …