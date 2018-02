Muore dopo 48 ore in fila per pensione

Muore dopo due giorni in fila per la pensione in Venezuela : In Venezuela sta causando indignazione sui social network il caso di un uomo anziano che morto fuori da una banca del Paese dopo aver atteso due giorni consecutivi in fila per ritirare una scarsa ...

Colpito alla testa da una pallina da golf - 27enne Muore dopo giorni di agonia : Di tanti sport estremi e pericolosi certo il golf non rientra tra questi, eppure la passione per questa disciplina è costata la vita al 27enne Jaden Goldfinch-Booker. L'uomo è morto in un campo neozelandese, ...

“Sono felice”. Lutto nel mondo dello sport. Rilascia un’intervista tv e Muore. Mentre parlava con il giornalista - dopo quella vittoria durissima - era molto provato. Nessuno si sarebbe aspettato quell’epilogo tragico a soli 31 anni : Lutto nel mondo dello sport. Un boxeur britannico, Scott Westgarth è morto a soli 31 anni. Sabato 24 febbraio 2018 ha combattuto il suo ultimo incontro a Doncaster, battendo ai punti Dec Spelman. Si trattava in un match per le eliminatorie del titolo inglese dei medio massimi. L’incontro è stato dei più duri – 10 riprese – e sia Westgarth che il suo avversario Spelman sono andati al tappeto. A fine incontro il ragazzo ha Rilasciato ...

Wengen - BE - : sciatore Muore dopo aver urtato pilone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Trieste - Muore dopo ritardi nei soccorsi : due infermieri indagati per omicidio colposo : Due chiamate non sono bastate per avere un'ambulanza in tempo. Quattordici minuti di attesa che a Trieste sarebbero costati la vita ad un uomo di 56 anni. Per questo la Procura ha deciso di indagare ...

