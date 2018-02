Motorola Moto E5 Plus con una doppia fotocamera | secondo l’immagine di @evleaks

Motorola Moto G6 potrebbe avere Snapdragon 625 e batteria da 3000 mAh : Motorola Moto G6 sarebbe passato da GeekBench e dalla certificazione della FCC svelando alcune delle possibili specifiche: tra queste potrebbero esserci il SoC Qualcomm Snapdragon 625 e una batteria da 3000 mAh. Scopriamo i dettagli. L'articolo Motorola Moto G6 potrebbe avere Snapdragon 625 e batteria da 3000 mAh è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Motorola : quando lo smartphone diventa un problema : E’ trascorso oltre un decennio da quando gli smartphone sono entrati a far parte delle nostre vite, ed è impressionante pensare quanto questo dispositivo sia riuscito a diffondersi in maniera capillare in ogni parte del mondo, offrendo l’opportunità di restare sempre connessi, intrattenere gli utenti con la visione di filmati e l’uso di app, accedere a strumenti di lavoro e usare i social network dovunque. Non è ...

Uno studio condotto da Motorola ci conferma che gli smartphone vengono usati più del dovuto : Quando l'attaccamento al proprio smartphone dà vita ad un vero problema? A tale interrogativo ha deciso di rispondere il team di Motorola. Scopriamolo insieme

Motorola studia il modo in cui utilizziamo lo smartphone : 'Stimoli comportamentali, controllo ambientale e consapevolezza sono tutti di aiuto, così come le iniziative intraprese dagli operatori del mondo della telefonia. Lo schema di comportamento ...

Motorola Moto G6 Plus in un nuovo render stampa in tutte le colorazioni : Il Motorola Moto G6 Plus ha fatto una nuova apparizione in Rete in un'immagine che ci svela quelle che saranno le varianti cromatiche in cui sarà disponibile

MWC 2018 : Scheda tecnica e foto dei Motorola Moto G6 - Plus e Play : Al MWC 2018 di Barcellona sebbene Motorola/Lenovo non terrà nessun evento, verranno presentati i nuovi Motorola Moto G6, Plus e Play. Ecco le specifiche tecniche complete Motorola/Lenovo al MWC 2017 presenteranno G6, G6 Plus e G6 Play Al MWC 2018 di Barcellona vedremo davvero tanti dispositivi con gli smartphone a farla da padrona. Lenovo/Motorola è già […]

Svelati i presunti nomi in codice di Motorola Moto G6 - Moto G6 Plus e Moto G6 Play : Il solito Evan Blass svela i tre presunti nomi in codice dei nuovi Motorola Moto G6, Motorola Moto G6 Plus e Motorola Moto G6 Play. L'inedita famiglia dei nuovi smartphone Motorola di fascia media e bassa dovrebbero essere Svelati nei giorni seguenti a Barcellona in occasione del Mobile World Congress 2018 programmato per la prossima settimana.

Motorola Moto G6 Play passa da GeekBench con Android 8.0 Oreo : Motorola Moto G6 Play sarebbe passato da GeekBench mostrando alcune delle sue caratteristiche: il nuovo smartphone di fascia medio-bassa targato Lenovo/Motorola arriverà al MWC 2018, ma per il momento ci dobbiamo accontentare di questi dettagli.

Rumor sulle modalità di sblocco della gamma Motorola 2018 : riconoscimento facciale in 3D e disposizioni varie : Tramite Twitter Andri Yatim svela alcune informazioni sulle modalità di sblocco di buona parte della gamma degli smartphone Motorola previsti per il 2018. Fra smartphone con il sensore per le impronte digitali piazzati davanti e dispositivi con il classico lettore posteriore, emerge che alcuni device Motorola potrebbero eliminare lo scanner per le impronte a favore dello sblocco tramite riconoscimento facciale in 3D.

MWC 2018 : In rete specifiche e prezzi dei Motorola Moto G6 - Plus e Play : MWC 2018: Quasi totalmente svelati i prossimi Motorola Moto G6, Plus e Play con specifiche tecniche complete e prezzi di vendita. Scopriamoli Motorola/Lenovo pronti a presentare al MWC 2018 di Barcellona gli smartphone G6, G6 Plus e G6 Play Il MWC 2018 di Barcellona vedremo davvero tanti dispositivi e sopratutto gli smartphone faranno da padrona […]

Buone nuove sui Motorola Moto G6 : spicca Play - 150 euro per un'autonomia pressoché infinita : Inevitabile, alla luce dei successi passati, che gli utenti attendano con interesse i prossimi Motorola Moto G6, di cui filtrano nuovi dettagli. Scopriamoli

Polaroid Instant-Share Printer - abbiamo provato la MotoMod che trasforma gli smartphone Motorola in fotocamere “Polaroid” : Motorola ha lanciato due anni fa con la prima generazione di Moto Z il suo concetto di smartphone modulare espandibile grazie alle MotoMods, accessori collegabili sul retro dello smartphone tramite un’interfaccia proprietaria le cui funzionalità si integrano all’interno del software dello smartphone. A differenza di altri produttori che hanno abbandonato alla generazione successiva la propria piattaforma modulare, Motorola ha ...

Confermati schermi e processori dei Motorola Moto G6 - G6 Plus e G6 Play : Grazie al database di HTML5test è arrivata la conferma alle indiscrezioni secondo cui la famiglia Motorola Moto G6 potrà vantare disPlay con aspect ratio 18:9

Le foto di Motorola Moto Z2 Force non sono un granché secondo DxOMark : DxOMark ha recensito nelle ultime ore il comparto fotografico del nuovo Moto Z2 Force. Il punteggio complessivo di 82 punti lo colloca sulla stessa piazza di LG V30 e questa non è proprio una buona notizia per Motorola. Abbastanza buone le foto raggiungono un punteggio totale di 84 punti, un po' meno i video che si fermano ad appena 78 punti.