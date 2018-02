Motocross | Calendario Mondiale 2018 | tutte le date e gli orari Il programma completo e

oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2018) strong>Saranno 20 i round deliridatodella MxGP.Un percorso assai variegato che andrà a toccare 16 Nazioni diverse (3 volte l’Italia) disputando il celebredelle Nazioni negli Stati Uniti il 7 ottobre. La partenza sarà in Argentina il 4 marzo sull’ormai noto sterrato di Neuquen mentre le novità sono rappresentate dall’appuntamento in Turchia e dall’ultimo atto di Imola, a 53 anni di distanza. Un tracciato ricavato in zona Rivazza che consentirà al pubblico di godere dello spettacolo. Ancora da definire la sede del GP d’Italia anche se quasi sicuramente si correrà ad Ottobiano. Di seguito ilconle. Per quanto riguarda la copertura televisiva, Eurosport intensificherà l’impegno al seguito della specialità delle ruote tassellate: dalla sola trasmissione di Gara 2 della MXGP nell’arco della stagione 2017, Eurosport 2 garantirà la ...