Morto Gian Marco Moratti - presidente di Saras : È Morto Gian Marco Moratti, imprenditore italiano, presidente della Saras, figlio di Angelo, fratello di Massimo, ex presidente dell'Inter, e marito di Letizia Moratti, ex sindaco di Milano. A darne notizia è il Corriere della Sera.Genovese ma laureato a Catania in Giurisprudenza, Gian Marco Moratto è stato presidente dell'Unione petrolifera, nel consiglio d'amministrazione del Corriere della Sera, della Bnl, dell'Inter, ...

Morto Gian Marco Moratti - il petroliere italiano : morto Gian Marco Moratti, imprenditore italiano, presidente della Saras. Il petroliere italiano, il fratello di Massimo, ex presidente dell'Inter. L'ex marito di Letizia Moratti, sindaco di Milano. ...

Morto Gian Marco Moratti - marito di Letizia e fratello di Massimo : morto Gian Marco Moratti, imprenditore italiano, presidente della Saras, figlio di Angelo Moratti e fratello di Massimo

Esplosione a Bologna - Morto un 59enne : "Boato enorme". Stava maneggiando materiale bellico : È un commerciante di 59 anni, Fiorenzo Romagnoli, la persona rimasta uccisa a Bologna nell'Esplosione avvenuta nella cantina dell'edificio dove abitava, in via Canonici. Era un...

Esplosione in cantina - c’è un Morto Stava maneggiando ordigni bellici : Lo scoppio ha provocato un boato che è stato sentito a distanza. La vittima sarebbe un italiano di 59 anni, Fiorenzo Romagnoli, conosciuto come appassionato di armi

Bologna - esplosione in una cantina : un Morto. Stava maneggiando ordigni bellici : Una persona è morta in una esplosione avvenuta poco dopo le 13 nelle cantine di una palazzina in via Pietro Canonici, zona San Ruffillo, alla periferia di Bologna. Le cause dell'esplosione...

Bologna - scoppio in cantina - un Morto Stava maneggiando ordigni bellici : Lo scoppio ha provocato un boato che è stato sentito a distanza. La vittima sarebbe un italiano di 59 anni, Fiorenzo Romagnoli, conosciuto come appassionato di armi

Montagnana. Alberto Lucchin Morto in un frontale a Orgiano : Drammatico frontale sulla strada San Feliciano in territorio di Orgiano, all’altezza dell’incrocio per Pilastro. Lo scontro ha coinvolto un’Audi Q3 e

Morto Gianfranco Sabiucciu ex sindaco di Decimoputzu : I sanitari dopo diversi tentativi hanno solo potuto constatare la morte di Gianfranco Sabiucciu, 59 anni. Era stato sindaco di

Morto Gianni Capitani - giornalista eclettico con stile : Dopo gli esordi negli anni Sessanta a Paese Sera e alla Gazzetta dello Sport, Capitani approdò a via della Dataria, dove fu modello di stile non solo nella scrittura ma anche negli interessi e nei ...

Morto Gianni Capitani - il giornalista che faceva spogliatoio : Dopo gli esordi negli anni Sessanta a Paese Sera e alla Gazzetta dello Sport, Capitani approdò a via della Dataria, dove fu modello di stile non solo nella scrittura ma anche negli interessi e nei ...

Milano. Incidente alla Lamina : Morto anche Giancarlo Barbieri : Si aggrava il bilancio degli operai morti nell’Incidente alla Lamina spa in zona Greco a Milano, per un’intossicazione da azoto. Concluso il periodo di accertamento della morte cerebrale per Giancarlo Barbieri, 62 anni, i medici dell’ospedale San Raffaele ne hanno decretato il decesso…Continua a leggere →

Lamina - Morto anche Giancarlo Barbieri : era entrato nel forno per soccorrere gli operai svenuti : Giancarlo Barbieri, 61 anni, operaio della Lamina spa, è la quarta vittima della strage di via Rho, a Milano. Giancarlo era stato il primo ad accorrere in aiuto dei due operai svenuti nel forno...

Arrigo Morto - Giancarlo attaccato a una macchina : è sceso nel serbatoio per provare ad aiutare il fratello : Per Arrigo e Giancarlo Barbieri la fabbrica era una seconda casa. I due fratelli sono entrati giovanissimi alla Lamina Spa di Milano. Giancarlo, 61 anni, aspettava la pensione, ma in fabbrica ci andava lo stesso per formare un operaio più giovane. La tragedia di ieri ha cancellato tutto: Arrigo è una delle tre vittime dell'incidente, Giancarlo è in condizioni gravissime, attaccato a una macchina. Ha cercato in tutti i modi ...