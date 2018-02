Morto | a 81 anni | Gian Marco Moratti

Firenze. Incendio nella caserma Fadini Morto un artificiere di 48 anni : Un poliziotto è morto nell’ Incendio e nelle esplosioni avvenute in una sede distaccata della questura di Firenze, nella caserma Fadini in

Ragazzino di 14 anni trovato Morto in casa dalla madre : era in una pozza di sangue : SALGAREDA - Tutto in un attimo. La madre apre la porta della camera da letto del figlio. E trova il corpo riverso in una pozza di sangue. Così la tranquilla serata invernale di una...