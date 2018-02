Morbillo | una recente epidemia

huffingtonpost

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Questo post è a cura di Orlando Armignacco, Direttore Reparto di Malattie Infettive, Ospedale Belcolle di Viterbo Parlare oggi dipuò sembrare superfluo o anacronistico. Tuttavia, forse, non tutti sanno che, in Italia, nel 2017 sono stati segnalati ben 4.991 casi di questa malattia. Si è trattato, cioè, di una vera e propriache ha visto coinvolti anche altri Paesi europei e, in particolare, la Romania, la Germania e la Grecia.Anche negli anni precedenti, in Italia, si erano avuti molti casi di(2.258 nel 2013, 1.696 nel 2014, 258 nel 2015, 862 nel 2016) ma mai così numerosi come quelli del 2017, anno in cui, in Europa, l'Italia è stata superata solo dalla Romania per numero di casi (5.966) e per un più elevato tasso di incidenza di casi per milione di abitanti.Ilè una malattia infettiva ...