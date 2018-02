Morandi | debutta a Rimini il tour ' D' amore d' autore' Le immagini del live

leggo

(Di lunedì 26 febbraio 2018) In esclusiva a Il Corriere ha ricordato di aver iniziato insieme ai Beatles e di sentirsi, quindi, come Paul McCartney che continua a fare concerti. In effetti, è partito il 24 febbraio dail ...